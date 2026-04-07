Los datos récord del paro en Extremadura se leen con cautela ante la falta de un Gobierno estable

Extremadura ha cerrado marzo con un doble dato de referencia en el mercado laboral: ha firmado el mejor registro de paro en este mes desde que hay datos comparables, con 65.210 desempleados, y ha liderado además la caída interanual del desempleo en España, con 7.846 parados menos que hace un año, un 10,74% menos. A ello se suma un aumento de la afiliación a la Seguridad Social hasta los 413.441 cotizantes, uno de los niveles más altos de ocupación de los últimos quince años.

Las reacciones a los datos del paro en Extremadura dibujan un consenso inicial sobre la mejoría de marzo, aunque con matices muy distintos según el ámbito. Los sindicatos ponen el foco en la estacionalidad, la calidad del empleo y la parálisis del diálogo social; la patronal valora el avance, pero pide estabilidad institucional y prudencia; y en el plano político, mientras la Junta reivindica el mejor marzo de la serie, la oposición rebaja el alcance de los datos y critica la falta de rumbo del Ejecutivo en funciones.

Sindicatos

Por parte de los sindicatos, CCOO atribuye el descenso del paro y el aumento de la afiliación sobre todo a causas estacionales, como la Semana Santa y el inicio de las campañas agrícolas, y advierte de que la falta de acuerdo para formar gobierno está frenando medidas para colectivos más vulnerables, como mujeres y mayores de 45 años. UGT coincide en reclamar la reactivación del diálogo social, pero pone especialmente el acento en la baja calidad de la contratación y en la ausencia de nuevas políticas activas de empleo, con el Plan de Empleo ya caducado. CSIF, por su parte, valora positivamente la caída del paro y el aumento de las cotizaciones, aunque considera mejorables los datos de contratación y reclama un gobierno "cuanto antes" para impulsar una industria fuerte que genere **empleo estable y de calidad".

Patronal

En cuanto a la patronal, tanto Creex como CIEM hacen una lectura favorable de los datos de marzo, especialmente por el incremento de la afiliación a la Seguridad Social. Creex subraya el esfuerzo de las empresas extremeñas en un contexto de incertidumbre y pide un gobierno estable en la región. CIEM también valora positivamente la evolución del empleo, pero llama a la cautela por el peso del sector servicios en esta mejora y reclama anticipación, certidumbre y una hoja de ruta clara para consolidar una tendencia sostenida en todos los sectores.

Partidos y Junta

En el terreno político, la Junta defiende los datos como una muestra de fortaleza del mercado laboral extremeño. La secretaria general de Empleo, María José Nevado, destaca que Extremadura cierra marzo con 65.210 desempleados, la cifra más baja en este mes desde que hay registros, y subraya que la región lidera la bajada interanual del desempleo en el país. Frente a esta lectura, el PSOE sostiene que PP y Vox son responsables de que Extremadura siga sin converger con la buena marcha del empleo nacional y desaproveche oportunidades. Vox, por su parte, resta mérito a la gestión del PP y atribuye la bajada del paro a un efecto estacional, además de alertar del aumento del desempleo juvenil. Unidas por Extremadura también enfría la euforia de la Junta y sostiene que no debe "sacar demasiado pecho" ante un empleo que considera estacional y precario.