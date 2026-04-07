Extremadura aprueba nuevas ayudas para obras y equipamiento en instalaciones deportivas municipales.

La Junta de Extremadura ha modificado las bases reguladoras de las ayudas para construir, reformar o equipar instalaciones deportivas municipales, con cambios en la valoración de proyectos y una tramitación más flexible para los ayuntamientos. El Consejo de Gobierno en funciones ha aprobado este martes la nueva normativa, que actualiza el marco con el que los ayuntamientos podrán concurrir a futuras convocatorias para financiar actuaciones en sus espacios deportivos.

La reforma llega después de la controversia suscitada por el último reparto de ayudas deportivas de la Junta. La oposición cuestionó entonces que 20 de las 21 subvenciones directas publicadas por la Administración autonómica para infraestructuras deportivas en la anualidad 2025 recayeran en municipios gobernados por el PP, una crítica que el Ejecutivo rechazó. En el borrador de las nuevas bases, la Junta subraya ahora que estas ayudas deben atender a un "reparto territorial equilibrado".

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Qué cambia en la valoración

El objetivo es ordenar las subvenciones y adaptar los criterios a las necesidades actuales de los municipios extremeños, donde muchas instalaciones requieren mejoras, renovación de equipamientos o nuevas dotaciones.

Entre las novedades incluidas en el decreto destacan nuevos criterios de valoración que, según la Junta, permitirán priorizar las actuaciones con mayor urgencia y necesidad. También se favorecerán aquellos proyectos que amplíen la oferta de modalidades o especialidades deportivas y los que incorporen mejoras vinculadas al medio ambiente.

Ese cambio introduce un enfoque que no solo atiende al estado de conservación de las infraestructuras, sino también a su utilidad social y a su capacidad para diversificar la práctica deportiva en la región.

Cuatro líneas subvencionables

El decreto recoge cuatro líneas de actuación que podrán ser objeto de subvención. La primera está dirigida a la eliminación de barreras arquitectónicas y a facilitar la accesibilidad universal en instalaciones y espacios deportivos.

La segunda línea se centra en la adecuación, reforma, rehabilitación y mejora de instalaciones y espacios deportivos ya existentes, un apartado que apunta directamente a recintos que necesitan actualización o acondicionamiento.

Junto a estas, el texto habilita una tercera línea para proyectos de nueva construcción de instalaciones y espacios deportivos, y una cuarta destinada a la adquisición o reposición de equipamientos deportivos.

Tramitación más flexible

Otra de las modificaciones destacadas afecta a la gestión administrativa. La Junta ha señalado que el nuevo decreto incorpora cambios en la tramitación que conllevarán una flexibilización de la gestión, con la intención de facilitar la presentación y resolución de los expedientes.

El procedimiento de concesión de estas ayudas será el de concurrencia competitiva y convocatoria periódica. Eso significa que los proyectos presentados por las entidades locales competirán entre sí en función de los criterios fijados en cada convocatoria.

Además, en cada convocatoria se concretará qué líneas salen a ayudas, de modo que podrán activarse una, varias o las cuatro previstas en el decreto. Ese margen permitirá modular las convocatorias según las prioridades presupuestarias y las necesidades detectadas en cada momento.