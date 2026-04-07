El Gobierno declara a toda Extremadura como zona gravemente afectada por las borrascas 'Nils'

El Gobierno ha incluido a toda Extremadura en la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil por los daños causados por la borrasca 'Nils', dentro del acuerdo aprobado este martes, 7 de abril, por el Consejo de Ministros para territorios de trece comunidades autónomas que sufrieron episodios catastróficos entre el 10 de febrero y el 30 de marzo. En el caso extremeño, la referencia incorporada al acuerdo corresponde a un fenómeno meteorológico adverso comunicado al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) el 14 de febrero de 2026.

Aunque el acuerdo estatal menciona de forma general los efectos de las borrascas 'Nils' y 'Therese' en distintos puntos del país, en la relación concreta incluida por el Ministerio del Interior Extremadura figura por el episodio asociado a 'Nils', que dejó en febrero de 2026 importantes daños en Extremadura tras varios días de lluvias intensas y persistentes. El temporal provocó crecidas de ríos y desembalses en presas de Badajoz y Cáceres, con especial atención al caudal del Alagón en Coria, además de cortes de carreteras y daños en la red viaria.

Desalojos, desprendimientos...

Uno de los episodios más graves se produjo el 12 de febrero, cuando entraba la borrasca 'Nils', en la carretera CC-428, entre Berzocana y Logrosán, donde un desprendimiento causado por la lluvia abrió un socavón que atrapó a un vehículo. También se activaron alertas amarillas y naranjas, sobre todo en el norte cacereño y en Villuercas-Ibores-Jara, lo que obligó a desalojos en algunas zonas.

El Periódico Extremadura

El 14 de febrero, el temporal golpeó con fuerza a Extremadura, sobre todo por las rachas intensas de viento, que provocaron incidencias en distintos puntos de la región, especialmente en la provincia de Cáceres. La jornada estuvo marcada por la caída de árboles y ramas, daños en infraestructuras y problemas de seguridad en la red viaria, en un contexto de avisos meteorológicos por viento.

Uno de los episodios más visibles se produjo en Jarandilla de la Vera, donde varios árboles de gran porte cayeron en el entorno del Parador y obligaron a cortar una de las carreteras que rodean el recinto. El temporal también causó daños materiales en explotaciones agrarias, como la techumbre arrancada de un secadero de tabaco. Aunque no se registraron heridos, la situación obligó a movilizar a servicios de emergencia y equipos de limpieza para retirar obstáculos y evaluar desperfectos.

En conjunto, aquella jornada reflejó el impacto del episodio en Extremadura, con un temporal de viento que dejó incidencias repartidas por la comunidad y obligó a extremar la precaución ante rachas que llegaron a rozar los 90 kilómetros por hora en algunas zonas.

Tras varios temporales

La situación se vio agravada porque 'Nils' llegó después de varias semanas de precipitaciones y de otras borrascas anteriores (Marta, Joseph, Kristin y Leonardo), con el terreno ya muy saturado, lo que favoreció desbordamientos en caminos, carreteras y áreas próximas a los cauces.

Fotogalería | Imágenes del temporal en Badajoz, este sábado /

La decisión del Consejo de Ministros no implica por sí sola el cobro automático de compensaciones, pero sí habilita a los distintos ministerios para activar ayudas y subvenciones destinadas a resarcir daños personales y materiales sufridos por particulares, empresas y administraciones públicas. El Gobierno justifica esta intervención en el principio de solidaridad interterritorial y como complemento a las actuaciones de las administraciones autonómicas y locales.

Qué ayudas puede abrir la declaración

Según la nota del Ministerio del Interior, las ayudas de este departamento podrán destinarse a daños personales, daños materiales en vivienda y enseres, afecciones en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, daños en bienes de las corporaciones locales y compensaciones a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales o de bienes durante la emergencia.

Además, Interior estudiará la aprobación de la exención de tasas de la Jefatura Central de Tráfico para trámites como duplicados del permiso de circulación o del carné de conducir, bajas de vehículos siniestrados y también para la expedición del DNI.

Beneficios fiscales, apoyo local y medidas laborales

El acuerdo también faculta al Ministerio de Hacienda para impulsar beneficios fiscales como la exención de la cuota del IBI y la reducción de la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas. Como es habitual en este tipo de medidas, las ayudas por daños personales estarán exentas del IRPF.

Por su parte, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática podrá gestionar ayudas a las corporaciones locales de hasta el 50 % del coste de los proyectos que ejecuten los ayuntamientos para reparar infraestructuras, instalaciones y equipamientos municipales dañados.

A ello se suma la posibilidad de que los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones impulsen medidas laborales, entre ellas bonificaciones y exenciones de cuotas a la Seguridad Social.

El campo, entre los sectores que podrán optar a ayudas

En una comunidad especialmente golpeada por los temporales en el ámbito rural, cobra además importancia la vía abierta para que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación conceda subvenciones por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura.

Esa posibilidad se suma a otras líneas específicas que ya había ido activando el Gobierno en los últimos meses para hacer frente a los efectos del tren de borrascas sobre explotaciones, seguros agrarios, caminos rurales o regadíos en Extremadura y Andalucía.

Toda Extremadura, dentro del acuerdo

La inclusión de Extremadura en esta declaración tiene alcance autonómico, dentro de una resolución que abarca territorios de Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Extremadura, Galicia, Illes Balears, La Rioja, País Vasco, Asturias y Murcia. El acuerdo recoge en total 42 episodios de diferente naturaleza, desde fenómenos meteorológicos adversos hasta incendios industriales, accidentes con mercancías peligrosas o episodios de contaminación.

En el caso extremeño, el paso dado por el Consejo de Ministros supone la entrada formal de toda la comunidad en la fase de recuperación con cobertura estatal, lo que permitirá que los distintos departamentos concreten ahora convocatorias, compensaciones y medidas de apoyo para los damnificados por los efectos de 'Nils'.