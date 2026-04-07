Guardiola afirma que la negociación con Vox para formar gobierno en Extremadura avanza "sin escollos"

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha asegurado este martes que la negociación para formar gobierno con Vox avanza "sin ningún escollo sobre la mesa" y con el objetivo de sellar "el mejor acuerdo posible". "Lo más importante ya no es correr porque queda muy poco, lo importante es que el acuerdo sea el mejor posible para el futuro de todos los extremeños. No sé en qué momento vamos a cerrar este acuerdo, lo que sé es que vamos por buen camino y el deseo es que sea cuanto antes", ha dicho a menos de un mes de alcanzar la fecha límite que abocaría a la región a una repetición electoral.

Guardiola ha explicado que los equipos continúan trabajando en un documento lo más preciso posible. "Seguimos intentando detallar al máximo cada una de las medidas con su presupuesto correspondiente, con los plazos correspondientes y también con la evaluación y el seguimiento del cumplimiento de las mismas", ha señalado tras insistir en que el objetivo es alcanzar un pacto de legislatura que garantice estabilidad durante los próximos cuatro años.

Pacto de legislatura

La líder del PP extremeño ha remarcado que el objetivo de la negociación no pasa únicamente por cerrar una investidura, sino por amarrar un nuevo presupuesto y una hoja de ruta política para toda la legislatura con un marco detallado de medidas, plazos, financiación y seguimiento para ofrecer "esa estabilidad que necesita Extremadura".

Javier Cintas

Pese al choque entre las direcciones nacionales del PP y Vox, Guardiola afirma que actualmente no hay "ningún escollo sobre la mesa" en la negociación en Extremadura. "Lo que se está produciendo es un análisis exhaustivo de las medidas y la documentación que el PP está haciendo llegar a Vox", afirma. "Estamos trabajando de la mano, estamos intercambiando muchos documentos, analizando también las medidas que nos proponen y desde luego siempre considerando que sean factibles, que sean ejecutables y que puedan ser una realidad", ha añadido.

Confianza y discreción

La presidenta extremeña también ha querido poner en valor el clima de las negociaciones. Ha asegurado que ha estado presente "en todo momento" en la mesa conjunta y que sigue a disposición del proceso "las 24 horas del día, los 7 días de la semana". En ese marco, ha hablado de "confianza", "discreción" y "buen entendimiento" entre ambas partes.

"Daremos todos los detalles cuando el acuerdo esté cerrado", ha apuntado Guardiola, que ha insistido en que el único objetivo es alcanzar "el mejor posible" para garantizar estabilidad política en una región que, a su juicio, la necesita "y mucho". "Los extremeños han hablado claro y han dicho que hay dos partidos que tienen que solucionar esto, que tienen que entenderse y es lo que estamos haciendo", ha concluido.