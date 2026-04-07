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Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 7 de abril de 2026

Consulta aquí todos los datos de la lonja agropecuaria extremeña

Un pastor conduce un rebaño de ovejas en una explotación de la provincia de Badajoz.

Un pastor conduce un rebaño de ovejas en una explotación de la provincia de Badajoz. / El Periódico

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Presentamos los datos actualizados a día 7 de abril de 2026 de la Lonja agropecuaria de Extremadura.

Lonja de Extremadura, martes 7 de abril de 2026

Lonja de Extremadura, martes 7 de abril de 2026

Lonja de Extremadura, martes 7 de abril de 2026

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