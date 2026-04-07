La tecnología genómica llega al cerezo del Jerte para acelerar la búsqueda de nuevas variedades

La tecnología genómica ha entrado de lleno en uno de los cultivos más emblemáticos del norte de Extremadura. El Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (Cicytex) aplicará estas herramientas al programa de mejora genética del cerezo tras suscribir en diciembre de 2025 un contrato de asistencia técnica con la Agrupación de Cooperativas Valle del Jerte, con el objetivo de acelerar la obtención de nuevas variedades y afinar la selección de las más interesantes para el campo extremeño.

El proyecto, que se desarrollará entre 2026 y 2030, busca introducir métodos más precisos en un cultivo estratégico en una comarca que vive en buena medida de la cereza. El Valle del Jerte cuenta con más de un millón y medio de cerezos, que florecen entre finales de marzo y principios de abril y tiñen de blanco el paisaje en uno de los grandes reclamos naturales de Extremadura. La floración suele durar entre 10 y 15 días, aunque varía según la altitud, y cada año atrae a miles de visitantes.

Contenido del proyecto

Entre los trabajos previstos figuran el diseño de cruzamientos, la obtención y cultivo de plántulas y la evaluación en campo de los distintos materiales vegetales durante varios años antes de su preselección. El contrato incorpora además técnicas de selección genómica para identificar de forma temprana rasgos como el tamaño y color del fruto, la fecha de floración y maduración, la firmeza o la autocompatibilidad, con la intención de recortar tiempos en el ciclo de mejora genética.

Fotogalería | El sol y la subida de temperaturas favorece la floración de los cerezos del Jerte / Javier Lumeras

El servicio se ha estructurado en dos fases. La primera se centrará en el diseño y fabricación de un panel genético de cerezo y en estudios de asociación genómica. La segunda abordará la extracción de ADN de plántulas, su análisis y la elaboración de informes periódicos para orientar la toma de decisiones dentro del programa de mejora. El plan prevé analizar al menos 1.000 árboles y estudiar unas 110 variedades procedentes de la colección de Cicytex en la finca experimental de Cabrero, en la provincia de Cáceres. El presupuesto estimado del contrato asciende a 44.900 euros.

Un momento de cambio

La iniciativa llega además en un momento de cambio para el sector. Según ha explicado el presidente de la Denominación de Origen, la incorporación de nuevas variedades marca "un antes y un después" para la cereza del Jerte, en un contexto en el que el mercado europeo sigue creciendo y en el que la oferta tradicional de la denominación se había quedado limitada a las cuatro picotas y la variedad navalinda. Hasta ahora, el potencial productivo certificado se ha movido en torno a 4 o 5 millones de kilos, con salida repartida entre el mercado nacional y el Reino Unido, pero el sector busca también responder a una demanda cada vez mayor de otras cerezas, en muchos casos de mayor tamaño y con más recorrido comercial.

Esa evolución explica el interés por disponer de herramientas que permitan seleccionar antes las variedades con mejores prestaciones agronómicas y comerciales. La cereza del Jerte se comercializa ya en 25 países de la Unión Europea, y el nuevo proyecto pretende dar respaldo científico a esa expansión en un escenario marcado por la competencia varietal, la adaptación al clima y la necesidad de ganar eficiencia en el campo.