75.000 razones para marcar la X solidaria en la campaña de renta de Extremadura

La campaña de la renta se ha iniciado este miércoles y lo ha hecho en Extremadura con un llamamiento conjunto de administraciones y entidades sociales a marcar la casilla 106 de fines sociales, la conocida como X solidaria, en un ejercicio en el que el sector ha puesto el foco en una previsión especialmente esperanzadora: la de un “récord” de recaudación en el conjunto del país. La petición no ha sido menor. De esa casilla depende una parte sustancial de la financiación que sostiene programas de atención a personas mayores, infancia, discapacidad, exclusión social o víctimas de violencia de género.

La presentación del llamamiento, celebrada en la Delegación del Gobierno en Extremadura, ha reunido a la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura, al Gobierno central y a la Junta de Extremadura en funciones, en una imagen de respaldo compartido a una herramienta fiscal cuyo efecto se deja sentir mucho más allá del trámite administrativo. Marcar esa casilla permite destinar el 0,7% de los impuestos a proyectos sociales sin coste adicional para el contribuyente y de forma compatible con la casilla de la Iglesia.

La dimensión de ese gesto se ha medido ya en la última campaña cerrada. 306.622 extremeños marcaron la X solidaria en la campaña de 2024, lo que supuso el 54,08% del total de contribuyentes. Detrás de ese porcentaje hay una red de programas que alcanza cada año a decenas de miles de personas en la comunidad.

Una campaña de la renta con expectativas inéditas

El presidente de la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura, Sebastián González, ha sido quien ha verbalizado con más claridad la expectativa que acompaña a esta edición. "Este ejercicio se espera un récord histórico en la recaudación de la renta", ha señalado durante la comparecencia.

A partir de esa previsión, González ha defendido que el incremento de ingresos puede traducirse en una mayor capacidad de respuesta social. "Si se obtiene más puede haber bastante más dinero para proyectos sociales, para necesidades de la población, para colectivos como los mayores, personas en situación de exclusión o vulnerabilidad, con discapacidad, infancia, mujeres y menores víctimas de violencia de género", ha afirmado.

Su intervención ha servido para situar el tono de una presentación que no ha querido quedarse en la consigna institucional. La idea repetida durante el acto ha sido que una simple marca en la declaración de la renta puede ensanchar de forma directa la financiación de programas que trabajan con situaciones muy concretas de fragilidad.

Más de 10,8 millones para 118 programas

La consejera de Salud y Servicios Sociales en funciones, Sara García Espada, ha detallado el alcance económico de la última convocatoria de subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF destinado a actividades de interés social. En total, Extremadura ha contado con 10.838.823,38 euros, una cifra que ha supuesto 1.090.640 euros más que el año anterior.

Ese crédito ha permitido financiar 118 programas sociales desarrollados por 55 entidades, una cifra que ha reforzado el peso de la X solidaria como una de las principales vías de sostenimiento para buena parte del tejido asociativo extremeño.

La responsable autonómica ha enmarcado esos datos en el inicio de la campaña y ha animado a los extremeños a repetir el gesto en sus próximas declaraciones de la renta y también a las empresas en el Impuesto de Sociedades. "Marcando esta casilla haces realidad proyectos de autonomía personal, de mejora a la infancia, de inclusión social, de discapacidad, de salud mental, de acompañamiento a mayores, de igualdad y de lucha contra la pobreza", ha manifestado.

El cambio que reclamaban las entidades

Más allá de la cifra global, García Espada ha puesto el acento en una novedad que las entidades venían reclamando desde hacía años. Según ha explicado, esta convocatoria ha supuesto un avance significativo en la tramitación, ya que por primera vez desde su creación las subvenciones se han gestionado de forma anticipada y a 31 de diciembre todas las ayudas ya habían sido abonadas a las entidades beneficiarias.

Ese detalle administrativo ha tenido un peso mucho mayor del que aparenta. Hasta ahora, algunas asociaciones se habían visto obligadas incluso a pedir financiación externa para poder arrancar sus programas antes de recibir el dinero comprometido. El adelanto del pago ha aportado, por tanto, estabilidad y margen de maniobra a organizaciones que trabajan con recursos ajustados y calendarios muy exigentes.

A ello se ha sumado otra mejora destacada durante la comparecencia: las entidades también han conocido antes de terminar el año qué asociaciones y qué programas serían subvencionados en el ejercicio siguiente. Esa anticipación ha dado una mayor capacidad de planificación a un sector acostumbrado a convivir con la incertidumbre.

El papel del tercer sector en el día a día

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha querido situar la campaña en un marco más amplio, el de la función diaria que cumplen las entidades sociales en la comunidad. "Estas entidades son esenciales en el día a día de muchas personas, ofreciendo apoyo, acompañamiento y oportunidades donde más se necesitan. Su labor complementa y enriquece la acción pública, haciendo que sea más eficaz y humana", ha afirmado.

Quintana ha insistido en que la X solidaria no es una apelación retórica, sino una herramienta con efectos tangibles. "Detrás de ese simple gesto hay proyectos concretos que mejoran vidas y abren oportunidades para quienes más lo necesitan", ha subrayado.

En su intervención, el delegado también ha vinculado la expectativa de mayor recaudación al contexto general del empleo en España. "En la actualidad hay más de 22 millones de personas con empleo, lo que conlleva un aumento en la recaudación del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), de las aportaciones del Estado en este ámbito y de las partidas destinadas a proyectos gracias a la casilla solidaria", ha explicado.

Un mensaje de cohesión social

El acto ha tenido también una lectura política y social más amplia. Quintana ha apelado a la necesidad de reforzar la concienciación en torno a esta iniciativa y ha defendido que marcar la casilla implica una toma de posición cívica. "Cuando alguien marca esta casilla, está enviando un mensaje claro: cree en una sociedad cohesionada y en la solidaridad como valor esencial", ha expresado.

En esa línea, ha recordado la capacidad de respuesta que ha demostrado el tejido social español ante situaciones especialmente duras como la pandemia y ha insistido en que la transformación social solo resulta posible cuando administraciones, entidades y ciudadanía avanzan de forma coordinada.

Ese discurso ha encajado con el sentido general de una presentación planteada no solo como una acción informativa vinculada a la renta, sino como una manera de recordar que el sistema de apoyos sociales en Extremadura también se sostiene desde decisiones cotidianas y aparentemente pequeñas.

Más de 75.000 beneficiarios en Extremadura

Si las cifras económicas han mostrado la magnitud de la convocatoria, el dato de alcance social ha terminado de explicar su importancia. Más de 75.000 extremeños se benefician del apoyo a los programas financiados gracias a la X solidaria.

El acto ha querido poner rostro a esa realidad con la presencia de varias personas vinculadas directamente a proyectos respaldados por esta línea de financiación. Rosa Gallardo, madre de un niño con síndrome de Down; María Ángeles López, integrante de un programa de Cruz Roja destinado a personas mayores; y Alejandro Pizano, una persona sorda que ayuda a chavales del colectivo en su integración, han trasladado la relevancia que tiene que la ciudadanía realice ese gesto al presentar su declaración.

Sus testimonios han servido para bajar la conversación del plano de las cifras al de la experiencia concreta. Lo que en la renta aparece como una casilla se convierte después en acompañamiento, autonomía, inclusión, apoyo familiar o atención a situaciones de vulnerabilidad.

Un gesto sin coste que sostiene una red social

La insistencia de las entidades y de las administraciones ha descansado precisamente en esa idea: marcar la X solidaria no cuesta más, no resta nada al contribuyente y puede ampliar de forma directa el alcance de proyectos sociales en toda la comunidad. En un contexto en el que se espera una mayor recaudación, ese gesto adquiere incluso más valor, porque puede traducirse en más recursos disponibles para el tercer sector.