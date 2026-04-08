Aumentan un 10% las reclamaciones a la Defensora de los pacientes del SES

Vuelven a crecer las quejas de los pacientes del Servicio Extremeño de Salud (SES). La Defensora de los Usuarios del Sistema Sanitario Público de Extremadura registró durante el año pasado 4.831 expedientes de reclamaciones y sugerencias, lo que supone un 10% más que un año antes, cuando en 2024 ya se registró un aumento del 35% al alcanzar los 4.375 expedientes.

Es uno de los datos extraídos de la memoria de 2025 de la Defensora del SES, un cargo que ostenta Eva María Molinero San Antonio. En su balance anual publicado este lunes, la Defensora detalla que el mes de agosto fue el que registró una menor actividad siendo marzo el que experimentó un mayor número de reclamaciones (553). En concreto, Molinero abrió 4.814 reclamaciones y 17 sugerencias.

La mayoría de las quejas recibidas tienen que ver con la atención especializada, como viene siendo habitual en los últimos años. Los hospitales y las consultas en centros de especialidades constituyen el 80% del total de las reclamaciones abiertas durante el año pasado con un total de 4.318 expedientes, un 10% más que en 2024. Por su parte, la Atención Primaria generó el 7% de las reclamaciones con 303 expedientes, un número también superior al del año anterior.

Demoras y retrasos, la principal queja

Entre las razones de las quejas, las listas de espera y las citaciones siguen siendo la principal causa de insatisfacción con la sanidad pública extremeña. En concreto, durante el año pasado se registraron 4.043 reclamaciones ante la Defensora por esta cuestión, lo que supone el 84% del total y un aumento, además, del 12%. Están relacionadas, según explica Molinero, con la «preocupación por las demoras en consultas de control-seguimiento de especialistas y por los retrasos en la realización de pruebas de control, considerando excesivo el tiempo en recibir la atención sanitaria que precisan». En esos números, no obstante, no se recogen los 2.669 expedientes de solicitud de aplicación de la ley de tiempos de respuesta en Extremadura también registrados el año pasado (un 2% menos que en 2024) y que cuentan con un apartado específico en la memoria.

El segundo motivo principal de las quejas tiene que ver con la organización y las normas del SES, que generaron 385 reclamaciones «en las que los usuarios se ven afectados por lo que consideran deficiencias en la organización de los servicios sanitarios». Y en tercer lugar, se sitúan las reclamaciones por la disconformidad con la atención personal recibida ya sea en la asistencia clínica o en el trato personal. En este caso se han registrado 310 reclamaciones, lo que supone un aumento del 17% respecto al año anterior. Con menos casos, aunque aumentan en el último año, también se registran quejas por deficiencias estructurales y personales (58 expedientes), entre las que principalmente destacan reclamaciones de usuarios de núcleos rurales «por ausencia o no sustitución de profesionales sanitarios, médicos y pediatras de atención primaria».

Gráfico. / EL PERIODICO

Diferencias entre las áreas de salud

Los motivos se repiten en todas las áreas de salud, pero en distinta intensidad. Así, según la memoria, las áreas de Mérida (con 1.883 expedientes), Cáceres (843) y Badajoz (759) son las que acumulan mayor número de reclamaciones absolutas. Le siguen, en orden, Llerena-Zafra (392), Plasencia (367), Don Benito-Villanueva (274), Navalmoral de la Mata (70) y, en último lugar, Coria (33), que me mantiene año tras año. La comparativa con el año anterior permite conocer además que las reclamaciones se han incrementado en todas las áreas de salud, excepto en Coria y en Llerena-Zafra, que han descendido especialmente en esta última área pacense pasando de 655 expedientes en 2024 a 392 en 2025. Por el contrario, los mayores aumentos se dan en las áreas de Don Benito-Villanueva con un aumento de las quejas del 35%, Mérida (21,1% más), Plasencia (un 20,8% más) y Navalmoral de la Mata (un incremento del 20,6%). Sin embargo teniendo en cuenta la población atendida son Mérida (un reclamante por cada 88 habitantes), Cáceres (1/222), Llerena-Zafra (1/249) y Plasencia (1/290) las que registran más quejas.

El balance de 2025 señala que la vía más frecuente de presentación de las reclamaciones continúa siendo el correo electrónico, por donde llegaron el 58% de los expedientes, y recuerda que la actividad de la Defensora del SES es solo una parte de la «fotografía total» de las reclamaciones que genera la actividad sanitaria en Extremadura, ya que además de esta figura en cada hospital existe un servicio de atención al usuario, que son la primera puerta de entrada para el usuario a la hora de reclamar.