La campaña turística dispara las ofertas de empleo en Extremadura: 2.110 vacantes, el segundo mayor aumento del país

El inicio de la temporada turística ya se deja notar en el mercado laboral extremeño. El portal InfoJobs ha registrado 2.110 ofertas de empleo en marzo en Extremadura, una cifra que refleja la activación de contrataciones en un momento clave para la hostelería y los servicios, coincidiendo además con la campaña de Semana Santa.

Según ha informado este martes la plataforma de empleo, el volumen de vacantes supone un aumento del 28,50% en comparación con marzo de 2025. En términos mensuales, el crecimiento también es significativo: la comunidad suma un 16,32% más que en febrero, mes en el que se contabilizaron 1.814 ofertas.

Este comportamiento sitúa a Extremadura entre las autonomías donde más se ha intensificado la contratación en el último año. En concreto, registra el segundo mayor incremento interanual de España, solo por detrás de Aragón, en un contexto en el que las empresas empiezan a reforzar plantillas ante los meses de mayor movimiento turístico.

Hostelería y alojamientos, los perfiles más buscados

La fotografía que dibuja InfoJobs encaja con la realidad de una comunidad en la que la llegada de visitantes suele traducirse en una mayor demanda de personal para hoteles, bares, restaurantes y servicios asociados. A nivel nacional, los perfiles más cotizados dentro del sector turístico son, por este orden, camareros, cocineros, camareros de pisos, ayudantes de cocina y azafatos de tierra.

Se trata de ocupaciones muy ligadas a la actividad estacional y a campañas concretas. En el caso extremeño, marzo ha vuelto a funcionar como antesala de una etapa de mayor contratación, con negocios que comienzan a anticipar necesidades de personal antes de los días festivos y del aumento de desplazamientos.

El efecto de la Semana Santa se deja sentir

InfoJobs añade que los datos de marzo también están condicionados por el calendario. El portal subraya que el inicio de la Semana Santa ha elevado el número de contrataciones a nivel nacional.

Carlos Gil

La plataforma ha registrado en marzo 198.180 vacantes en España, un 12,5% más que en febrero. Dentro de ese total, el turismo y la restauración han contabilizado 18.107 puestos, con un crecimiento del 14% mensual y del 10% interanual.

Más empleo, pero también un patrón estacional

La lectura de estos datos apunta a una tendencia reconocible: la contratación en sectores estacionales se adelanta cada vez más a los grandes periodos festivos.

A falta de conocer cómo evolucionará abril, marzo deja una conclusión clara para Extremadura: el turismo ha empezado a mover el mercado laboral con más fuerza que hace un año. Y lo ha hecho con un crecimiento que coloca a la comunidad entre las más dinámicas del país en la captación de ofertas de empleo vinculadas a esta campaña.