Agricultura de regadío
El Canal de Orellana inicia riegos de apoyo la próxima semana para cultivos permanentes y patata
La CGU del Canal de Orellana recuerda a los usuarios la importancia de notificar sus necesidades de riego para poder recibir el suministro de agua que comenzará el martes
Samuel Sánchez
La Comunidad General de Usuarios (CGU) del Canal de Orellana ha programado un primer riego de apoyo para la próxima semana, dirigido a cultivos permanentes, brócoli, patata y al llenado de balsas.
El suministro comenzará el martes 14 de abril a las 08:00 horas en presa y tendrá una duración máxima de 72 horas, según ha informado la entidad en un comunicado.
Desde la comunidad de regantes se ha subrayado que solo se atenderán las solicitudes previamente notificadas al personal de campo, por lo que insisten en la necesidad de haber comunicado con antelación las necesidades de riego.
Desde primera hora
Además, desde la CGU del Canal de Orellana han recordado que, aunque el suministro arranca a primera hora del martes, el agua no llegará de forma inmediata a las parcelas, ya que debe desplazarse a través de la red de distribución.
De igual forma, recuerdan que este riego de apoyo se enmarca en el inicio de la campaña y busca dar respuesta a las demandas puntuales de los usuarios en estas primeras semanas de campaña. n
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