El 12 de mayo en Yuste
El Comité Europeo de las Regiones recibirá el XIX Premio Carlos V de manos del Rey Felipe VI
La presidenta de este organismo, Kata Tütto, y el copresidente y jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, recogerán el galardón en una ceremonia en el monasterio de San Jerónimo
El Comité Europeo de las Regiones recibirá el XIX Premio Europeo Carlos V en una ceremonia que se celebrará el próximo 12 de mayo en el Monasterio de Yuste. El Rey Felipe VI entregará los galardones a la presidenta de este organismo, Kata Tütto, y al copresidente del comité y presidente de Andalucía, Juanma Moreno.
La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha dado a conocer en rueda de prensa este miércoles el fallo dle premio en su decimonovena edición. "En tiempos de polarización y de complejidad política, el Comité de las Regionesl ha sabido promover el diálogo, el entendimiento, la cooperación entre realidades muy diversas", ha destacado.
Elegidos por los cuidadanos
Guardiola ha recordado que los miembros del Comité Europeo de las Regiones son elegidos por los ciudadanos, ya que son alcaldes, presidentes autonómicos, responsables locales, responsables regionales que "conocen de primera mano las necesidades de los ciudadanos", por lo que otorgar el Premio Carlos V a este organismo reivindica que las regiones no son "la periferia de Europa", sino una "parte esencial de su núcleo".
Por todo ello, a su juicio conceder este premio es "afirmar que la cohesión económica, social y territorial no es un principio abstracto, sino un verdadero compromiso con la igualdad de oportunidades", ha señalado la presidenta extremeña en funciones.
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