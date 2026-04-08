CSIF urge a la Junta de Extremadura a abrir ya la negociación para equiparar salarios en la Administración General

CSIF ha vuelto a sacar a la calle en Mérida su reclamación de una subida salarial para el personal de Administración General de la Junta. El sindicato pide abrir de inmediato una negociación que permita acercar las retribuciones extremeñas a la media del resto de comunidades autónomas. La protesta se ha celebrado este miércoles ante el edificio Mérida III Milenio, donde el sindicato ha reunido a trabajadores y representantes para reclamar una solución que, a su juicio, lleva demasiado tiempo pendiente. La reivindicación no es nueva. CSIF recuerda que ya había protagonizado otra concentración con el mismo objetivo hace alrededor de seis meses, sin que desde entonces haya percibido avances.

El responsable del sector de Administración General de CSIF Extremadura, Juanjo Samino, ha defendido ante los medios que la Junta debe convocar cuanto antes una reunión para abordar una mejora retributiva que, según sostiene, afecta a un amplio grupo de empleados públicos que sigue quedando al margen de los acuerdos alcanzados en otros ámbitos.

Una brecha que, según CSIF, llega a 10.000 euros

El sindicato sitúa el núcleo del conflicto en la distancia salarial con otras autonomías. Samino ha evitado entrar en una "guerra de cifras", pero ha asegurado que la diferencia varía según categorías y comunidades y puede oscilar entre 3.000 y 10.000 euros anuales.

La propuesta de CSIF no pasa por igualar a Extremadura con la comunidad que más paga, sino por alcanzar una equiparación salarial con la media del conjunto autonómico. El sindicato se ha mostrado dispuesto a negociar una aplicación progresiva de esa mejora, temporalizada a lo largo de la legislatura, siempre que exista un compromiso político claro y una hoja de ruta cerrada.

Una negociación para toda la Junta

La central sindical insiste en que la discusión no debe limitarse a un colectivo concreto. Su planteamiento es que la Mesa General sirva para sentar a los distintos ámbitos de la administración autonómica y abordar una homologación retributiva "para todos y cada uno de los empleados públicos de la Junta de Extremadura, sea del ámbito que sea".

En esa reclamación, CSIF pone el foco en perfiles que, a menudo, quedan fuera del escaparate político pese a sostener servicios cotidianos de la administración. Entre ellos ha citado a ATE cuidadores, ordenanzas, camareros limpiadores, educadores o informáticos que trabajan en centros y servicios de la Junta, también vinculados al sistema educativo, pero que no han sido incluidos, según denuncian, en las mejoras ya anunciadas para otros colectivos.

El agravio comparativo que denuncia el sindicato

Parte del malestar expresado este miércoles tiene que ver con la sensación de agravio comparativo. Samino ha reprochado que sí se haya hablado de subidas para docentes o de compromisos en otros servicios públicos, mientras que el personal de Administración General sigue, en palabras del sindicato, "ninguneado como siempre".

CSIF sostiene que la Junta ya ha demostrado en otros ámbitos que puede mover ficha en materia retributiva y, por eso, reclama el mismo trato para este personal. De ahí que pida que la convocatoria de la mesa no se demore. "Si puede ser mañana mismo, mejor que pasado", ha resumido Samino durante la protesta.

Un debate con impacto en miles de trabajadores

La reclamación abre un debate de fondo sobre el peso de la Administración General dentro del engranaje autonómico y sobre la capacidad de la Junta para retener y reconocer a plantillas que sostienen buena parte de la gestión diaria. En una comunidad como Extremadura, donde el empleo público tiene un peso decisivo en muchas comarcas y ciudades, la discusión sobre salarios trasciende la nómina mensual y se adentra en la calidad de los servicios y en la capacidad de la administración para competir con otros territorios.

De momento, el sindicato mantiene la presión y vuelve a situar sobre la mesa una vieja reivindicación: que los trabajadores de la Junta de Extremadura no sigan cobrando por debajo de la media autonómica por realizar funciones equivalentes en la administración pública.