Campo extremeño
Extremadura amplía hasta el 15 de mayo el plazo para presentar la Solicitud Única de la PAC
La Junta pedirá al Ministerio de Agricultura que extienda la fecha límite hasta el 31 de mayo por las lluvias acumuladas desde finales de 2025
La Junta de Extremadura ha ampliado hasta el próximo 15 de mayo el plazo para presentar la Solicitud Única de la Política Agrícola Común (PAC), el máximo periodo que puede autorizar dentro de sus competencias. La resolución, firmada esta semana por el director general de la PAC, Juan Eloy Rodríguez, se publicará en los próximos días en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).
Además, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible ha solicitado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) que prorrogue ese plazo hasta el 31 de mayo, ya que a partir del 15 de mayo la ampliación depende de la Administración central.
Según ha explicado el Ejecutivo autonómico, esta decisión responde a la necesidad de garantizar una correcta presentación y gestión de las ayudas, en un contexto marcado por las abundantes lluvias registradas desde finales de 2025 y comienzos de 2026. Estas condiciones han dificultado el laboreo y la siembra, al no encontrarse muchas superficies en un estado adecuado para ello.
Con esta medida, la Junta insiste en su "compromiso" con los agricultores y ganaderos extremeños, a quienes pretende facilitar la tramitación de la Solicitud Única de la PAC con mayores garantías y en mejores condiciones.
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