Extremadura diseña su hoja de ruta ante el envejecimiento y la dispersión rural

El Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) trabaja en la elaboración de la futura Estrategia de Envejecimiento de Extremadura, un documento que pretende dar respuesta al progresivo envejecimiento de la población en la comunidad.

La iniciativa se dirige especialmente a las personas mayores de 55 años y se enmarca en un contexto regional marcado por factores como la despoblación, la dispersión territorial o el aumento de la dependencia, retos especialmente visibles en amplias zonas rurales extremeñas.

El objetivo, según se recoge en la iniciativa, es construir un modelo que garantice derechos, fomente la autonomía personal y refuerce la participación social, al tiempo que se promueve la equidad territorial. Todo ello, alineado con los principales marcos nacionales y europeos en materia de longevidad.

Escucha activa y participación ciudadana

El proceso de elaboración se articula en torno a tres pilares: la escucha activa, la participación ciudadana y el impacto real en la calidad de vida de las personas mayores.

En este sentido, ya se ha completado una primera fase de diagnóstico que ha incluido el análisis del marco normativo y la realización de entrevistas a personas expertas tanto del ámbito regional como estatal.

La siguiente etapa, centrada en la participación ciudadana, busca implicar a colectivos diversos del territorio. El planteamiento incluye desde personas mayores y jóvenes hasta entidades sociales, profesionales y administraciones públicas, con el fin de garantizar una visión intergeneracional y representativa de la realidad extremeña.

Ocho encuentros en el territorio

Esta fase participativa se desarrollará a través de ocho encuentros presenciales repartidos por la región. El calendario comenzará el 14 de abril en Badajoz y continuará en Don Benito (15 de abril), Mérida (16 de abril) y Zafra (17 de abril).

Posteriormente, el proceso se trasladará a la provincia de Cáceres con citas en Cáceres (27 de abril), Moraleja (28 de abril), Navalmoral de la Mata (29 de abril) y finalizará en Plasencia el 30 de abril.

Estos encuentros permitirán recoger de forma directa las opiniones, propuestas y experiencias de la ciudadanía, con especial atención a las realidades locales y comarcales.

Plataforma digital complementaria

El proceso se completará con una plataforma digital interactiva que permitirá realizar aportaciones de manera online. Esta herramienta incluirá paneles dinámicos de indicadores, encuestas en línea y espacios de interacción.

El objetivo es ampliar el alcance del proceso participativo y facilitar la implicación de personas que no puedan acudir a los encuentros presenciales, reforzando así la accesibilidad y la representatividad.

Con esta estrategia, Extremadura pretende reforzar su compromiso con una sociedad más inclusiva y cohesionada, situando el bienestar de las personas en todas las etapas de la vida en el centro de las políticas públicas.