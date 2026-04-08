Extremadura encara 2026 con las mejores perspectivas económicas del país: seis de cada diez empresas prevén crecer

Seis de cada diez empresas extremeñas prevén que su sector crecerá en 2026, según un estudio de Iberinform que coloca a Extremadura entre las comunidades con mejores perspectivas empresariales del país. El dato coincide con un momento de mejora de varios indicadores económicos en la región, entre ellos el paro, la afiliación y el balance de la Semana Santa.

El informe, elaborado a partir de cerca de 400.000 entrevistas a equipos gestores, sitúa a la región solo por detrás de Canarias, con un 61%, y por delante de Baleares, con un 59%. En la comunidad, el 60% de las empresas espera una evolución positiva de su sector, frente a un 35% que prevé estabilidad y solo un 5,1% que anticipa un escenario negativo.

La comparación con el conjunto nacional refuerza ese posicionamiento. En España, el 45% de las empresas espera crecimiento, mientras un 51% cree que la situación se mantendrá estable y un 4,4% teme un empeoramiento. El resultado dibuja una idea clara: los empresarios extremeños miran al próximo año con más confianza que la media del país, incluso en un contexto marcado por la incertidumbre económica y las tensiones geopolíticas.

El paro deja su mejor dato de marzo

Ese optimismo empresarial encuentra además apoyo en la evolución del mercado laboral extremeño. La región ha marcado en marzo un doble récord: el mejor registro de paro para este mes desde que existen series comparables y la mayor caída anual de desempleo en España.

Así, la comunidad ha registrado 65.210 desempleados, tras una caída mensual de 1.264 personas, un 1,9% menos. Por otro lado, el número de parados ha bajado en 7.846 personas respecto a 2025, lo que equivale a una caída interanual del 10,74%, un dato no solo mejora la fotografía del mercado laboral extremeño, sino que sitúa a la comunidad al frente del recorte porcentual del paro en toda España.

La afiliación también consolida la mejoría

El comportamiento del empleo ha acompañado esa mejoría. La Seguridad Social ha sumado 3.598 afiliados medios respecto a febrero, un 0,88% más, hasta alcanzar los 413.441 cotizantes.

No se trata del récord histórico de afiliación, alcanzado en agosto de 2025 con 425.170 personas, pero sí sitúa a Extremadura en uno de los niveles de ocupación más altos de los últimos quince años.

La Semana Santa impulsa contratación y turismo

A ese escenario se suma la campaña de Semana Santa, que ha dejado además un buen pulso en la contratación y en la actividad turística. A falta de cifras finales, las estimaciones de Randstad situaban a Extremadura como líder del crecimiento porcentual de la contratación en España, con 2.895 nuevos empleos previstos, un 17,8% más que en 2025, cuando se firmaron 2.458.

La hostelería aparecía como el gran motor de esa contratación, muy por delante del transporte, la logística y el entretenimiento. Entre los perfiles más demandados figuraban camareros, cocineros, ayudantes de cocina, camareras de piso y recepcionistas, junto a conductores, repartidores, personal logístico, guías turísticos y trabajadores del ocio.

Cáceres, ejemplo del tirón turístico

Ese comportamiento también se hace notar en el turismo. Cáceres ha registrado 21.644 visitantes en los centros turísticos municipales entre el Jueves Santo y el Domingo de Resurrección, un 60,7% más que en 2025, cuando se contabilizaron 13.467 visitas.

El dato cobra especial relevancia porque en esta ocasión no ha estado operativo el centro museístico de la Torre de Bujaco, que el pasado año fue el espacio más visitado. Aun así, la capital cacereña ha firmado su mejor registro en ese periodo, lo que refuerza la imagen de un destino turístico en expansión.

Según los datos de la Concejalía de Turismo, el centro de interpretación del Baluarte de los Pozos ha recibido 2.031 visitantes, mientras que el Centro de Divulgación de la Semana Santa ha alcanzado las 8.991 personas. Por su parte, la Oficina de Turismo ha atendido a 10.622 visitantes.

En una comunidad como Extremadura, donde el turismo y la hostelería han ganado peso en campañas clave, el caso de Cáceres ayuda a poner cifras concretas a ese cambio de tono económico.

Hostelería y servicios, entre los sectores con mejores previsiones

El escenario encaja con el retrato sectorial del estudio de Iberinform. Las previsiones de crecimiento son más elevadas en hostelería, con un 57%; servicios a empresas y construcción, ambos con un 52%; comunicaciones y sanidad, con un 51%; y energía, con un 47%.

En el extremo contrario, el sector primario muestra un tono más contenido, con un 39% de empresas que prevé mejoras y un 10% que anticipa un deterioro. El dato resulta especialmente relevante en Extremadura por el peso económico y social del campo, de modo que el informe invita más a hablar de confianza moderada que de euforia generalizada.

Con todo, el encadenamiento de datos dibuja una misma dirección: Extremadura asoma a los próximos meses con menos paro, más afiliación, un mejor pulso turístico y unas expectativas empresariales superiores a la media nacional.