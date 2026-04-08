Hacienda prevé recaudar 159 millones en Extremadura, en una campaña con 581.744 contribuyentes llamados a declarar

Hacienda inicia este miércoles la Campaña de Renta 2025 en Extremadura con una previsión de 581.744 declaraciones en la comunidad y un resultado neto de 159 millones de euros. La cifra resume el saldo entre lo que se prevé ingresar y lo que se estima devolver en una campaña que ha arrancado este 8 de abril y que, en clave regional, apunta a un incremento del 2% en el número total de declaraciones con respecto al ejercicio anterior. De ese volumen global, 162.519 serán declaraciones positivas, es decir, a ingresar; 353.754 saldrán a devolver; y 65.471 serán negativas o de cuota cero, sin ingreso ni devolución.

En total, la Agencia Tributaria ha previsto 386 millones de euros de resultado a ingresar y 227 millones a devolver, lo que deja ese saldo neto de 159 millones en la comunidad. En la campaña anterior, ese resultado neto fue de 92 millones, de modo que el salto previsto para este año es notable.

Calendario de Renta de la campaña 2025. / Calendario de Renta de la Campaña 2025.

La campaña se ha abierto con una previsión de 496.606 declaraciones individuales y 85.138 conjuntas en Extremadura, un reparto que mantiene el claro predominio de las primeras. Además, en la misma lógica general que en ejercicios anteriores, las devoluciones seguirán siendo mayoría. Ya en la campaña pasada, el 62,97% de las declaraciones presentadas en Extremadura fueron a devolver, según los datos de cierre recogidos por la propia Agencia Tributaria.

Más contribuyentes y más dinero a ingresar

La campaña extremeña que se abre este miércoles crecerá en número de declaraciones, pero sobre todo lo hará en el volumen económico de los resultados positivos. Las previsiones apuntan a una subida del 10,2% en las declaraciones a ingresar, que pasarán de 147.529 a 162.519, mientras que el importe asociado a ese resultado crecerá un 21,6%, desde 317 hasta 386 millones de euros. En cambio, las declaraciones a devolver bajarán ligeramente en número, un 1,5%, aunque el importe global de las devoluciones subirá un 0,9%, hasta los 227 millones.

El calendario: desde hoy hasta el 30 de junio

La campaña de la renta de 2025 ha comenzado este 8 de abril con la presentación por internet a través de Renta Web y terminará el 30 de junio. Para quienes tengan resultado a ingresar y opten por la domiciliación bancaria, la fecha límite será el 25 de junio. La solicitud de cita para el plan telefónico "Le Llamamos" y para la asistencia en pequeños municipios arrancará el 29 de abril; ese servicio empezará el 6 de mayo. La cita para la atención presencial en oficinas podrá pedirse desde el 29 de mayo y la asistencia presencial comenzará el 1 de junio.

La Agencia Tributaria ha mantenido además el esquema de años anteriores para facilitar que parte del trabajo llegue adelantado al día de apertura. Desde el 11 de marzo se ha podido solicitar el número de referencia y desde el 18 de marzo ya estaban disponibles la aplicación, la consulta de datos fiscales y los primeros contenidos informativos. Antes incluso del inicio oficial de la campaña, más de dos millones de contribuyentes habían consultado ya sus datos fiscales.

Renta Directa, la gran baza de este año

La principal novedad de la campaña no está tanto en los plazos como en la forma de presentar declaraciones sencillas. La Agencia Tributaria ha ampliado este año el servicio 'Renta Directa', pensado para contribuyentes que no necesitan modificar el borrador, hasta alcanzar nueve millones de potenciales beneficiarios, el doble que en la campaña anterior. Entre quienes podrán usarlo figuran nuevos declarantes, contribuyentes con préstamo hipotecario con derecho a deducción estatal y algunos contribuyentes con deducciones autonómicas, siempre que todos sus datos fiscales puedan trasladarse automáticamente.

La idea de Hacienda pasa por simplificar al máximo la presentación de los expedientes más simples, con una experiencia más parecida a la de una confirmación rápida, pero adaptada a pantallas grandes. Además, este canal incorpora ya todas las modalidades de pago que estaban disponibles en Renta Web, incluido el pago por Bizum y con tarjeta.

Más avisos y menos errores

La otra gran línea de trabajo de la campaña pasa por intentar que el contribuyente cometa menos fallos. La Agencia ha reforzado este año los avisos preventivos y las advertencias antes de presentar la declaración. La novedad es que esas alertas no solo se amplían a más supuestos de posibles incongruencias, sino que también servirán, en algunos casos, para recordar al contribuyente que podría tener derecho a deducciones autonómicas que no está aplicando.

Ese sistema preventivo se organiza en tres fases: una primera, en los datos fiscales; una segunda, justo antes de presentar; y una tercera, ya después, cuando Hacienda puede avisar por carta, en Renta Web o en la aplicación a quienes hayan modificado la información facilitada inicialmente para que valoren si deben presentar una rectificativa.

La app de la Agencia Tributaria, por su parte, se ha rediseñado para hacer más directo el acceso a los servicios, con menos clics y con menús más claros. También mantiene funciones ya conocidas como la obtención o renovación del número de referencia, la visualización de datos fiscales, el seguimiento de la devolución y la presentación rápida de declaraciones sencillas. Y añade igualmente Bizum y tarjeta como medios de pago.

Atención telefónica, oficinas y pequeños municipios

El plan "Le Llamamos"se mantendrá como como alternativa a la atención presencial para contribuyentes menos habituados a los trámites digitales. El servicio estará operativo desde el 6 de mayo hasta el 30 de junio y podrá solicitarse por internet, por la app o por teléfono. La llamada la hará la propia Agencia, con identificación del contribuyente mediante NIF, número de referencia o Cl@ve, y se enviará además un recordatorio por SMS dos días antes de la cita.

A ello se suma la atención en oficinas desde el 1 de junio y la asistencia en pequeños municipios desde el 6 de mayo, con el respaldo habitual de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Quiénes no están obligados a declarar

En términos generales, no estarán obligados a presentar declaración quienes hayan obtenido rentas exclusivas del trabajo de hasta 22.000 euros anuales. Ese límite baja a 15.876 euros cuando haya más de un pagador en determinados supuestos, cuando el pagador no esté obligado a retener o cuando los rendimientos estén sujetos a tipo fijo. Sí deberán presentar la declaración, entre otros, los perceptores del Ingreso Mínimo Vital y los trabajadores por cuenta propia dados de alta en el RETA o en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar.

Pago aplazado y vías de presentación

La declaración podrá presentarse por internet, por aplicación, mediante el plan telefónico o de forma presencial. En las declaraciones a ingresar con domiciliación, el contribuyente podrá presentar hasta el 25 de junio, aunque el cargo no se hará efectivo hasta el 30 de junio. Ese pago, además, podrá fraccionarse en dos plazos, con un segundo vencimiento el 5 de noviembre. También se podrá solicitar el aplazamiento de la deuda en los casos previstos.

Patrimonio

Junto a la renta, la campaña incluye también el Impuesto sobre el Patrimonio. En Extremadura se prevén 518 declaraciones por este concepto. A escala general, se mantiene la obligación de declarar para quienes tengan cuota a ingresar o bienes y derechos por valor superior a dos millones de euros, con presentación exclusivamente electrónica.