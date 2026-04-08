Servicio ITV
Las ITV de Montijo y Montehermoso abrirán también por la tarde desde el 15 de abril
Las dos estaciones extremeñas ampliarán su atención de 41 a 77 horas semanales y pasarán a funcionar de forma ininterrumpida de lunes a viernes
A partir del 15 de abril, las estaciones de ITV de Montijo y Montehermoso ampliarán su horario de atención al público e incorporarán servicio por la tarde. La medida eleva un 87% el tiempo de apertura semanal y busca responder al aumento de la demanda. Ambas estaciones pasarán a operar de forma ininterrumpida de lunes a viernes entre las 7.30 y las 21.30 horas. Los sábados mantendrán la apertura de 7.30 a 14.30 horas.
La ampliación supone que los doscentros, gestionados por Itevebasa, aumentarán su disponibilidad de 41 a 77 horas semanales. El cambio entrará en vigor el próximo 15 de abril y permitirá incorporar el servicio en horario de tarde, una franja que hasta ahora no estaba disponible en estas instalaciones.
Respuesta a una mayor demanda
Según ha trasladado la concesionaria, la decisión busca adaptarse a la creciente demanda y facilitar el acceso a los usuarios. La medida pretende dar respuesta, sobre todo, a quienes encontraban dificultades para acudir a la inspección en un horario limitado a la mañana.
En comarcas como las de Montijo y Montehermoso, donde muchos conductores dependen del vehículo para trabajar o desplazarse entre municipios, la ampliación del horario puede aliviar una de las principales quejas habituales: la falta de margen para concertar cita sin interferir en la jornada laboral.
Menos esperas y más flexibilidad
La empresa sostiene que el nuevo modelo permitirá reducir tiempos de espera y mejorar la fluidez en las inspecciones. También ofrecerá mayor flexibilidad a la hora de reservar cita, tanto para particulares como para profesionales que necesitan compatibilizar este trámite con su actividad diaria.
La incorporación del turno de tarde resulta especialmente relevante para transportistas, autónomos y trabajadores con horarios rígidos, que hasta ahora tenían más dificultades para acudir a las estaciones dentro del horario convencional.
Refuerzo de plantilla
La ampliación del servicio irá acompañada, además, de un refuerzo de personal, con el objetivo de mantener los estándares de calidad y garantizar una atención eficiente durante toda la jornada.
Con este cambio, Itevebasa asegura que refuerza su apuesta por una mayor accesibilidad del servicio, una mejor organización de los recursos y una adaptación más ajustada a las necesidades reales de los ciudadanos extremeños.
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