Miércoles revuelto en Extremadura: chubascos y tormentas (y posible granizo) con preocupación en el norte de la región

La meteorología se complica este miércoles, 8 de abril de 2026, en Extremadura. Si ayer martes, la región ya experimentó un cambio brusco después de una Semana Santa más que primaveral; este día se inicia con alertas por lluvia y viento, que desembocan en una tarde cargada de inestabilidad. Por ello, el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura amplía el nivel amarillo (riesgo modeado) por lluvias en el norte de la provincia de Cáceres hasta las 12.00 horas, con una previsión de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas.

A esa alerta se suma la ampliación del aviso amarillo por tormentas en La Siberia y en las comarcas cacereñas de Villuercas y Montánchez hasta las 9.00 horas, con el añadido de que estas tormentas pueden venir acompañadas de rachas de viento muy fuertes y sin descartar granizo, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Previsión de la Aemet para Extremadura

De hecho, en la previsión meteorológica para Extremadura se anuncia cielo nuboso, con tendencia a abrirse claros por la tarde hacia el suroeste, y con lluvias y chubascos que resultan más frecuentes e intensos y con tormenta en la mitad oriental.

En el plano general, Aemet también advierte de un contexto de precipitaciones puntualmente fuertes acompañadas de tormenta, con posibilidad de rachas muy fuertes y granizo menudo en zonas del oeste peninsular, incluida Extremadura.

La foto de Meteored en las capitales

Por su parte, Meteored presenta un día de lluvia débil y ambiente más fresco. En Badajoz, su previsión para hoy (miércoles 8) marca 18º/6º, con 40% de probabilidad de lluvia y un acumulado estimado de 0,2 litros por metro cuadrado, además de viento del noreste moderado.

En Cáceres, Meteored sitúa la jornada con 80% de probabilidad de agua y un acumulado estimado de 1,3 litros por metro cuadrado, con máximas en torno a 14º y mínima de 8º.

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Recomendaciones ante las alertas

Dadas las alertas, el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura recomienda a las alcaldías mantener en alerta a Protección Civil, Policía Local y servicios municipales, y revisar bajadas de agua, acumulación de objetos y puntos conflictivos como sumideros, socavones y muros en mal estado. Por su parte, a la población se aconseja precaución en las carreteras (atención a desprendimientos), no atravesar vías inundadas, no estacionar en cauces secos ni orillas de ríos y, en casa, mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación. En caso de necesidad, el teléfono es el 112.