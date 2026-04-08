Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 8 de abril

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

La región encabeza con Canarias el ranking nacional, donde el optimismo empresarial se abre paso tras el mejor dato de paro en un mes de marzo, el mayor recorte interanual del desempleo del país y una campaña de Semana Santa al alza

Construido sobre el solar de la antigua estación de autobuses, el Edificio Europa destaca por su ascensor panorámico y su peculiar fachada cóncava, siendo un símbolo de modernidad en la ciudad

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la Junta y la Diputación son los destinatarior de las propuestas del MSU-Norte, que incluyen la transformación de la N-110 en vía rápida hacia El Torno

La estación móvil de ITV, situada en el polígono industrial de Plasencia, funcionará de lunes a sábado, con 24 horarios disponibles, como complemento al servicio de la ITV fija de la Junta de Extremadura

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La resolución publicada en el DOE permite actuar sobre más de 129.000 hectáreas, muchas de ellas en espacios de máxima protección