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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 8 de abril
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
Extremadura encara 2026 con las mejores perspectivas económicas del país: seis de cada diez empresas prevén crecer
La región encabeza con Canarias el ranking nacional, donde el optimismo empresarial se abre paso tras el mejor dato de paro en un mes de marzo, el mayor recorte interanual del desempleo del país y una campaña de Semana Santa al alza
El Edificio Europa, el único bloque de pisos con ascensor panorámico que construyó en Cáceres Julio Simo
Construido sobre el solar de la antigua estación de autobuses, el Edificio Europa destaca por su ascensor panorámico y su peculiar fachada cóncava, siendo un símbolo de modernidad en la ciudad
La necesidad de cinco vías rápidas en el norte de Cáceres: pierde en un año casi 500 vecinos
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la Junta y la Diputación son los destinatarior de las propuestas del MSU-Norte, que incluyen la transformación de la N-110 en vía rápida hacia El Torno
La ITV de refuerzo de Plasencia, gestionada por DEKRA, reabrirá el próximo lunes con cinco trabajadores
La estación móvil de ITV, situada en el polígono industrial de Plasencia, funcionará de lunes a sábado, con 24 horarios disponibles, como complemento al servicio de la ITV fija de la Junta de Extremadura
Extremadura moviliza 5 millones para conservar especies protegidas en explotaciones agrarias y ganaderas
La resolución publicada en el DOE permite actuar sobre más de 129.000 hectáreas, muchas de ellas en espacios de máxima protección
- Suspendidas las carreras del Día de la Luz de Arroyo por primera vez por diversos problemas técnicos que no garantizan la seguridad
- Plato del día a 8,90 y el mejor rabo de toro en la puerta de Cáceres que te conduce a Mérida
- El Parque Padre Pacífico de Cáceres acogerá una doble guerra de hamburguesas y tartas de queso del 16 al 19 de abril
- La despedida más triste a Merche en Cáceres: 'Era un referente para todas las mujeres de la ciudad
- Todas las deducciones autonómicas al IRPF que se pueden aplicar en Extremadura: de la vivienda al material escolar
- Las voladuras en la variante de Malpartida de Cáceres son la única opción para abrir paso: se enfrentan a un gran desmonte de 1,7 kilómetros y más de 1,6 millones de toneladas de granito
- Cambios en el calendario laboral: Extremadura estrenará en 2027 un nuevo puente de cuatro días en octubre
- Cáceres: se venden dulces artesanos y... desayuno como regalo para quedar de lujo