Un profesor de la UEx es elegido presidente de la International Society for Gerontechnology

El profesor del Departamento de Ingeniería de Sistemas Informáticos y Telemáticos de la Universidad de Extremadura (UEx) y miembro del Grupo Quercus de Ingeniería del Software, José Manuel García Alonso ha sido elegido presidente de la International Society for Gerontechnology (ISG), una de las asociaciones científicas de referencia internacional en este ámbito.

La elección se ha producido en el marco de la Conferencia de la International Society for Gerontechnology (ISG), celebrada recientemente en Vancouver (Canadá), un encuentro internacional que ha puesto de manifiesto la proyección de la comunidad científica dedicada a la gerontecnología.

El evento reunió a investigadores, profesionales e innovadores de todo el mundo en un foro marcado por ponencias de alto nivel científico, conferencias magistrales y debates centrados en el futuro de la tecnología aplicada al envejecimiento. La conferencia ha servido, además, como un espacio de intercambio y colaboración, favoreciendo el reencuentro entre investigadores consolidados y la incorporación de nuevas perspectivas al campo.

Responsabilidad

El nuevo presidente de esta sociedad científica ha expresado su agradecimiento por la confianza depositada en él y ha subrayado la responsabilidad que implica asumir este cargo, así como su reconocimiento al trabajo realizado por el anterior Comité Ejecutivo. En especial, ha destacado la labor de la profesora Helianthe Kort, presidenta saliente, "cuyo liderazgo ha sido clave para fortalecer la sociedad y ampliar su impacto internacional", informa la organización.

García Alonso ha agradecido de manera especial el trabajo del equipo organizador del congreso, encabezado por Gloria Gutman y Shannon Freeman, "cuya dedicación y atención al detalle hicieron posible el éxito de una cita científica que ha dejado una huella significativa en la comunidad internacional de la gerontecnología", ha señalado.

Importantes acontencimientos

El recién iniciado mandato estará marcado por importantes acontecimientos para la sociedad. En 2027, la ISG celebrará su 30º aniversario con una conferencia en Helsinki (Finlandia), que tendrá lugar los días 13 y 14 de mayo, bajo el lema 'Future Aging-The Art of Gerontechnology'.

El encuentro estará liderado por una de las fundadoras y presidenta honoraria de la sociedad, Vappu Taipale, y ofrecerá una oportunidad única para reflexionar sobre la evolución del campo y proyectar sus líneas futuras.

Posteriormente, en 2028, se celebrará en Taipéi (Taiwán) la 16ª Conferencia Mundial de la ISG, centrada en el lema "Gerontechnology in Real-World Action". Dirigida por Yeh-Liang Hsu, editor jefe de la revista científica de la sociedad, la conferencia abordará el papel de la innovación tecnológica, la investigación interdisciplinar y las políticas públicas en respuesta a los retos de las sociedades altamente envejecidas.

En este contexto, Taiwán, recientemente catalogada como "sociedad superenvejecida" según los criterios de Naciones Unidas, se erige como un escenario especialmente relevante para este encuentro mundial.

Ambos eventos reflejan el alcance global de la ISG y la creciente importancia de la gerontecnología como disciplina clave para afrontar los retos sociales, tecnológicos y sanitarios asociados al envejecimiento de la población.

Con la elección de García Alonso, la Universidad de Extremadura refuerza su proyección internacional y su presencia en redes científicas de alto impacto, consolidando el papel de sus investigadores en el liderazgo de iniciativas globales orientadas a la innovación tecnológica con impacto social.