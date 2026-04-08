El PSOE de Extremadura cuestiona que la nueva optativa de ESO tape los problemas urgentes de la educación

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez, ha valorado este miércoles la publicación en el DOE del decreto que modifica la ordenación y el currículo de la ESO en Extremadura para incluir la nueva optativa Extremestiza, si bien ha advertido que los problemas más urgentes del sistema educativo, entre ellos las oposiciones docentes y la situación del transporte escolar, siguen sin abordarse.

Nueva optativa en la ESO

Entre las novedades del currículo figura la ampliación de la oferta de materias optativas en 3º y 4º de la ESO, con la incorporación de la asignatura 'Extremestiza: puente entre Extremadura y América'. Piedad Álvarez ha señalado que esta iniciativa puede tener un valor positivo en la medida en que refuerza los vínculos históricos y culturales de la comunidad autónoma con América, una relación especialmente presente en buena parte de la memoria colectiva extremeña.

No obstante, ha afirmado que esta reforma educativa no responde a las necesidades más acuciantes que, en su opinión, arrastra actualmente el sistema regional.

Estudiantes de secundaria acceden al IES San Roque. / Santi García

Críticas a las prioridades del Ejecutivo

La dirigente socialista ha cuestionado la agenda del Ejecutivo autonómico y ha acusado al PP de centrar su acción política en asuntos que considera secundarios mientras, según ha sostenido, permanecen sin resolver cuestiones que afectan de forma directa a miles de familias extremeñas.

En ese contexto, Álvarez ha recordado que la Mesa de la Asamblea rechazó este martes la celebración de un pleno no programado solicitado por el PSOE para debatir dos asuntos que su grupo considera de especial relevancia: las oposiciones de maestros y la situación del transporte escolar.

La portavoz ha enmarcado esa negativa parlamentaria en una crítica más amplia a la gestión del Gobierno regional, al que atribuye una falta de respuesta ante problemas que afectan tanto al funcionamiento de los centros como al acceso a la educación, especialmente en el medio rural extremeño.

Oposiciones y decreto ley

Sobre las oposiciones, Álvarez ha denunciado que su convocatoria solo ha sido posible, según la versión del PSOE, por la presión ejercida por su grupo parlamentario. En ese sentido, ha calificado de "chapucero" el decreto ley aprobado y ha vinculado esa decisión a un acuerdo entre el PP y Vox.

La dirigente socialista ha sostenido que la situación genera incertidumbre entre los aspirantes y ha insistido en que la planificación educativa requiere, a su juicio, mayor previsión y estabilidad. En una comunidad como Extremadura, donde el empleo público docente tiene una notable repercusión social y territorial, la convocatoria de oposiciones suele tener además un impacto directo en muchas economías familiares.

La situación del transporte escolar

En relación con el transporte escolar, Álvarez ha insistido en la gravedad del escenario tras los problemas registrados al inicio del pasado curso. Ha atribuido esa situación a la falta de planificación del Gobierno regional y ha alertado de las consecuencias que puede tener el aumento de los costes para las empresas prestadoras del servicio.

Según ha afirmado, existe un riesgo real de interrupción si no se adoptan medidas urgentes. La portavoz ha subrayado que el transporte escolar resulta esencial para garantizar el acceso a la educación en el mundo rural, reforzar la cohesión territorial y preservar la igualdad de oportunidades de miles de alumnos y familias extremeñas.

El debate no es menor en una región con una amplia dispersión geográfica y con numerosos municipios pequeños donde el desplazamiento diario hasta los centros educativos depende de forma directa de este servicio.

Referencia a las ayudas estatales

Álvarez también ha criticado la inacción de la Junta frente a medidas adoptadas por el Gobierno de España para mitigar el impacto energético. En concreto, ha aludido a la reducción del precio de los combustibles y a la activación de ayudas directas, que, según ha defendido, deberían haber tenido una traslación más efectiva en la gestión autonómica del transporte escolar.

La portavoz socialista ha utilizado ese argumento para reforzar su reproche al Ejecutivo extremeño, al que acusa de no haber actuado con la rapidez suficiente ante un problema que, a su juicio, compromete la prestación de un servicio básico.

"Lejos de las necesidades reales"

En el tramo final de su valoración, Álvarez ha endurecido el tono político y ha asegurado que, "tras 164 días de parálisis, el gobierno en funciones de Guardiola evidencia una visión muy cuestionable de lo que es urgente para la región, completamente alejada de las necesidades reales de los extremeños y las extremeñas".

Con esa declaración, el PSOE trata de situar el foco en la gestión educativa y en los servicios públicos en un momento en el que la publicación del nuevo currículo de la ESO reabre el debate sobre cuáles deben ser las prioridades de la política educativa en Extremadura.