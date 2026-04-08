Vega y Cotrina cierran un debate sin choque y con el foco puesto en reconectar al PSOE con la calle para recuperar Extremadura

El único debate de las primarias del PSOE de Extremadura antes de la votación del sábado ha transcurrido sin tensión, sin reproches de calado y con un tono muy alejado del que marcaron otros procesos internos recientes del partido. Soraya Vega y Álvaro Sánchez Cotrina han protagonizado un cara a cara sereno, casi complementario por momentos, en el que ha pesado mucho más la exposición de proyecto que el contraste entre candidaturas.

No ha habido un verdadero enfrentamiento. Tampoco un cruce duro sobre responsabilidades orgánicas o estrategias pasadas. Los dos aspirantes han preferido proyectar una imagen de partido ordenado y en condiciones de recomponerse. La única fricción reseñable ha llegado cuando Soraya Vega ha deslizado una petición de "autocrítica" por la desconexión del PSOE con el territorio en los últimos tiempos, una observación dirigida implícitamente a Sánchez Cotrina por su papel dentro de la estructura del partido (secretario provincial del partido en Cáceres). Ha sido, en todo caso, un apunte breve y sin contrarréplica.

El debate ha confirmado así una campaña limpia y sin estridencias, pero también ha dejado una idea central: más allá de los matices, las dos candidaturas han asumido que el principal reto del PSOE extremeño pasa por volver a conectar con la militancia y con la sociedad con mensajes claros, reconocibles y transparentes.

Más exposición que choque

Desde el primer bloque, tanto Soraya Vega como Álvaro Sánchez Cotrina han situado al PSOE ante una nueva etapa. Sánchez Cotrina ha hablado directamente a los militantes para reivindicar un partido capaz de "levantar pueblos y ciudades" y de "volver a ser Extremadura". Vega, por su parte, ha arrancado con un tono más orgánico y más ambicioso en el plano político al defender que ha llegado el momento de "abrir una nueva etapa" en el partido para volver a construir una alternativa sólida en la comunidad.

La candidata ha pedido cerrar una racha interna "agotadora", mirar hacia adelante y hacerlo bajo unas siglas unidas. Ha reivindicado además el valor histórico del PSOE y su capacidad de resistencia con una imagen muy gráfica: "Este partido es un orgullo, un Ferrari; cuando este partido se pone en marcha no hay quien le pare". Junto a ello, ha resumido su propuesta en tres pilares: presencia en todas las casas del pueblo, construcción de comunidad con organizaciones y vecinos, y una estrategia participativa que vuelva a conectar al partido con la ciudadanía.

Sánchez Cotrina ha insistido menos en la revisión del pasado y más en la idea de unión. Ha defendido un modelo de partido "autónomo", "con voz propia" y capaz de integrar sensibilidades distintas dentro del socialismo extremeño. Su planteamiento ha buscado transmitir cohesión y aprovechar "todo el talento" de la organización, con una apelación constante a lo que une a la militancia por encima de lo que la separa.

El territorio, gran eje compartido

Si ha habido un asunto dominante en el debate, ese ha sido el territorio. Los dos candidatos han repetido con distintas fórmulas que el PSOE necesita volver a pisar el barro, recorrer comarcas, escuchar a las agrupaciones y reconstruir una presencia política real en municipios y barrios.

Soraya Vega ha defendido que quienes tienen responsabilidades orgánicas e institucionales están obligados a recorrer Extremadura para dar cuenta de lo que hacen y para escuchar qué necesitan los vecinos. Ha ligado esa idea a un partido más participativo y más formado, con más capacitación política y técnica para la militancia y con incorporación de nuevos perfiles, especialmente jóvenes. También ha dejado una de las frases más definitorias de su intervención al proponer que las casas del pueblo funcionen como un "laboratorio de ideas".

Álvaro Sánchez Cotrina ha llevado ese mismo argumento a una propuesta de reordenación interna con fuerte base territorial. Ha apostado por territorializar el PSOE y articularlo en comarcas, con asambleas abiertas en las que participen alcaldes, portavoces, secretarios generales y militantes. Su objetivo, según ha explicado, pasa por que la voz de cada militante quede impresa en cada decisión del territorio y por convertir al partido en una red de miles de altavoces capaces de llevar el mensaje socialista a todos los rincones de Extremadura.

En ese terreno ha aparecido el único matiz crítico de toda la noche. Vega ha asegurado que muchos compañeros le trasladan la necesidad de reforzar el partido en el territorio y ha añadido que ahí corresponde hacer autocrítica. Ha sido la única alusión algo más incisiva a la etapa anterior y al desgaste acumulado en la organización.

Dos acentos distintos para un mismo diagnóstico

El bloque sobre el modelo de partido ha vuelto a dejar más coincidencias que divergencias. Soraya Vega ha insistido en su propuesta de celebrar una conferencia política con la que enfocar el próximo ciclo electoral y preparar al PSOE para recuperar fuerza en las elecciones municipales y en el horizonte político de 2027. Sánchez Cotrina no solo no ha discutido esa idea, sino que se ha sumado a ella como herramienta para activar el debate interno entre la militancia.

Ahí se ha apreciado con más nitidez la diferencia de tono entre ambos. Vega ha construido un discurso más articulado en torno a la regeneración, la reorganización del partido y la ejemplaridad interna. Sánchez Cotrina ha puesto más énfasis en la movilización, el relevo generacional y la ampliación de la base socialista.

El candidato ha reclamado un cambio profundo en la organización, en sus modos y también en sus rostros. Ha defendido que hay que dar paso a los jóvenes, aunque sin romper con quienes han sido referentes del socialismo extremeño y español. Vega, mientras, ha vinculado su modelo de partido a la necesidad de frenar el avance de la derecha y la ultraderecha con una organización más presente, más útil y más conectada con la calle.

Mujeres, jóvenes y municipalismo

En el bloque de propuestas de futuro, Soraya Vega ha puesto el acento en dos sectores concretos: mujeres y jóvenes. Ha advertido de que las mujeres estudian y trabajan más que nunca y de que sin ellas la economía se resentiría, y ha recordado además el peso que tuvo el voto femenino en la última derrota electoral del PSOE. Junto a ello, ha situado a los jóvenes en el centro del proyecto y ha vinculado sus oportunidades a la industria, al empleo de calidad, al acceso a la vivienda y a unas pensiones dignas.

Sánchez Cotrina ha orientado su intervención hacia el terreno municipal y la reconstrucción electoral del partido. Ha señalado que el gran objetivo es llegar fuertes a 2027, recuperar músculo político en ayuntamientos e instituciones y activar de nuevo la maquinaria socialista para sostener el poder local y provincial. Ha hablado de mantener las dos diputaciones y la Fempex, y ha conectado esa meta con un discurso muy pegado a la gestión del día a día: vivienda, servicios públicos, equilibrio entre mundo rural y urbano y diálogo permanente con el tejido asociativo.

También ha dejado una referencia concreta al retroceso del PSOE en Badajoz al advertir de que no se puede permitir volver a ser tercera fuerza en la ciudad. Vega, por su parte, ha reivindicado su experiencia como concejala de Herrera del Duque para subrayar que cualquier proyecto serio para Extremadura debe medirse con lo que hay enfrente y ejercer una oposición firme.

El ataque a PP y Vox ha unificado a los dos candidatos

Donde sí ha aparecido un tono claramente más duro ha sido en el análisis de la situación política extremeña. En ese bloque, tanto Soraya Vega como Álvaro Sánchez Cotrina han cargado con claridad contra el PP y Vox y han intentado situar al PSOE como la principal alternativa política en la comunidad.

Sánchez Cotrina ha hablado de "desgobierno absoluto" bajo la presidencia de María Guardiola y ha acusado a la jefa del Ejecutivo extremeño de haber acabado siendo la dirigente que Vox y la dirección nacional del PP querían que fuera. Para sostener esa crítica, ha enumerado incumplimientos y asuntos pendientes en materia sanitaria, agraria, educativa y de servicios públicos, desde el hospital Sierra de San Pedro hasta las ayudas al campo, las mejoras en Llerena o la equiparación salarial en distintos sectores.

Vega ha descrito también una Extremadura "parada" por el bloqueo entre PP y Vox y ha contrapuesto esa situación a la del Gobierno central. Ha reivindicado algunas políticas del Ejecutivo de Pedro Sánchez y ha sostenido que en la comunidad se está desperdiciando una oportunidad por la falta de rumbo del Gobierno autonómico. Además, ha advertido del riesgo de poner en peligro fondos europeos y ha acusado a la derecha y a la ultraderecha de condicionar desde Madrid decisiones que afectan a la autonomía política de Extremadura.

La candidata ha sido especialmente tajante al afirmar que el PSOE no será "muleta" del actual Ejecutivo y que en ningún caso se abstendrá para facilitar su continuidad.

Un minuto final muy revelador

El cierre del debate también ha servido para perfilar el estilo de cada candidatura. Soraya Vega ha optado por un mensaje clásico de unidad y futuro, pidiendo el voto para dejar de mirar atrás, dejar de mirarse a uno mismo y mirar de frente a Extremadura. Su intervención final ha reforzado la imagen de una candidatura orientada a ordenar el partido y a darle un rumbo reconocible.

Álvaro Sánchez Cotrina, en cambio, ha escogido un final más emocional. Ha leído la carta de la alcaldesa de Villar de Plasencia, centrada en las dificultades del día a día, en los daños de los incendios y en la sensación de soledad que a veces sufren quienes sostienen la política municipal desde abajo. A partir de ahí, ha dedicado su minuto de oro a la militancia con una promesa muy concreta: "Desde la institución te ayudaré y desde el partido no te dejaré solo".

Ese contraste ha resumido bien el fondo del debate. Vega ha hablado más desde la necesidad de reorganizar el PSOE y marcar un proyecto claro. Sánchez Cotrina lo ha hecho desde la voluntad de coserlo, acompañarlo y reactivarlo desde la base.

Sin vencedor claro, pero con una conclusión compartida

A tres días de las primarias, el cara a cara no ha dejado un vencedor indiscutible. Sí ha consolidado, en cambio, la impresión de que el PSOE de Extremadura afronta esta recta final con mucha más serenidad que en otros procesos internos y con una certeza bastante compartida entre sus dos aspirantes: el problema del partido no se resolverá solo con un relevo en la secretaría general. Quien gane el sábado heredará una organización golpeada por meses de crisis y obligada a reconstruir vínculos internos y externos. En eso, los candidatos han coincidido casi por completo: el PSOE solo volverá a fortalecerse si deja de mirarse hacia dentro y vuelve a estar en la calle, en las agrupaciones, en los pueblos y en las comarcas.