‘Vendimia Solar’ permitirá repartir energía limpia a familias y empresas en Almendralejo

Almendralejo da un paso decisivo hacia un modelo energético más sostenible y participativo con la puesta en marcha del proyecto ‘Vendimia Solar’, una iniciativa que permitirá compartir energía renovable entre vecinos, empresas y el propio Ayuntamiento. El Salón de Plenos ha acogido la presentación de esta comunidad energética, impulsada por la Diputación de Badajoz a través del programa europeo Trascom Euroace, en un acto que ha contado con la presencia del alcalde, José María Ramírez; la presidenta de la Diputación, Raquel del Puerto; así como representantes institucionales, asociaciones vecinales y tejido empresarial.

El proyecto se basa en la instalación de una planta fotovoltaica de autoconsumo colectivo ubicada en el polideportivo Tomás de la Hera, con una potencia de 61 kWp y 50 kWp. Gracias a esta infraestructura, la energía generada se repartirá entre los beneficiarios mediante un sistema de sorteo público. En total, podrán acceder a esta comunidad energética 30 familias, 10 pymes y el propio Ayuntamiento, que ya está experimentando un ahorro directo en su factura eléctrica. La inversión inicial, cifrada en 48.000 euros, ya ha sido asumida y no supondrá coste para quienes se adhieran al proyecto, más allá de pequeñas cuotas de participación y mantenimiento.

El alcalde ha subrayado durante la presentación que el principal valor de ‘Vendimia Solar’ reside en “compartir una energía más limpia, pero también en el ahorro económico”, destacando que los beneficios son “inmediatos y contrastables”. En este sentido, se estima que cada familia podrá ahorrar alrededor de 230 euros anuales en su factura eléctrica. Además, uno de los aspectos más destacados es la sencillez del sistema, ya que los participantes no tendrán que realizar modificaciones en sus instalaciones eléctricas, podrán mantener su comercializadora habitual y seguirán conectados a la red general, garantizando así el suministro en todo momento.

Para participar, las personas interesadas deberán inscribirse a través de las asociaciones de sus barriadas. El proceso consta de tres pasos: una cuota anual de 10 euros para entrar en el sorteo, un pago único de adscripción —de 40 euros para familias y 70 euros para pymes— solo en caso de resultar beneficiario, y una cuota anual de mantenimiento que cubrirá seguro y gestión, de 35 euros para familias y 72 euros para empresas. Además, el sistema permite compartir energía en un radio de hasta cinco kilómetros desde el punto de generación, lo que amplía considerablemente el número de potenciales usuarios.

Por su parte, la presidenta de la Diputación, Raquel del Puerto, ha destacado que esta iniciativa supone “un paso importante en la transición ecológica de la provincia” y ha puesto en valor la colaboración entre instituciones, ciudadanía y empresas para hacerla posible. Asimismo, ha señalado que se trata de la primera comunidad energética público-privada en Almendralejo y ha expresado su deseo de que “no sea la última”, ya que proyectos similares ya están en marcha en localidades como Valverde de Burguillos y Villanueva de la Serena.

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‘Vendimia Solar’ se enmarca dentro del proyecto europeo TRANSCOM_EUROACE, dotado con más de 2,3 millones de euros y cofinanciado en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Su objetivo es fomentar la creación de comunidades energéticas locales y democratizar el acceso a las energías renovables, permitiendo que ciudadanos y pequeñas empresas puedan beneficiarse de instalaciones que, de manera individual, resultarían inaccesibles. Con esta iniciativa, Almendralejo se sitúa a la vanguardia de un modelo energético más justo, sostenible y colaborativo.