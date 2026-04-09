ATA cifra en unos 25.000 los autónomos extremeños que verán incrementada su cuota mensual en 135 euros

Alrededor de 25.000 autónomos extremeños verán sus cotizaciones mínimas incrementadas en 135 euros al mes, según las estimaciones que maneja la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de Extremadura. Detrás de esta subida está la aplicación de la orden por la que el Gobierno aumenta las bases mínimas de cotización para los trabajadores por cuenta propia societarios y los colaboradores.

"No salimos de nuestro asombro con las últimas acciones del Gobierno", señala la presidenta de ATA en la región, Candelaria Carrera. A través de una nota de prensa, esta asociación detalla que el Ejecutivo ha elevado un 42% la base de cotización, al pasar de 1.000 a 1.424 euros desde enero de 2026, a los más de 400.000 familiares colaboradores y a los más de 800.000 autónomos societarios que tengan rendimientos cercanos a mil euros. Entre ambas figuras, suman aproximadamente un tercio de todos los autónomos españoles. A su juicio, se trata de "una salvajada” que tendrá un coste adicional de 1.620 euros anuales para cada uno de estos profesionales.

La norma

La Disposición Transitoria 7 del RDL 13/2022 de 26 de julio establecía una transitoriedad, de modo que si en 2023 la base mínima era de 1.000 euros para estos colectivos, en 2024 y 2025 se tenía que fijar en Presupuestos. Sin embargo, al no haber presupuestos, ni tampoco en 2026, la base mínima "debería seguir congelada" en esos 1.000 euros, puesto que "los autónomos no pueden pagar las consecuencias de que España lleve tres años sin Presupuestos Generales del Estado", agrega Candelaria Carrera.

Grupos parlamentarios

Asimismo, critica, si la orden que incrementa las bases mínimas para autónomos y colaboradores no se modifica, habrá casos como que en un negocio familiar el autónomo principal tenga una base media de mil euros (que es la declaran seis de cada diez trabajadores por cuenta propia) mientras que la del cónyuge que colabora y no es el autónomo principal sea de 1.424 euros mensuales.

De esta forma, este último pagará de cuota 300 euros, y el colaborador, 435 euros. "No vamos a quedarnos de brazos cruzados", advierte Carrera, que adelanta que desde ATA ya se ha hablado con varios grupos parlamentarios con el objetivo de "buscar solución inmediata y con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026". En cualquier caso, matiza, el Gobierno "también puede, si quiere, elaborar una norma con rango de Ley que evite este sablazo a estos autónomos".

Por último, la presidenta de este colectivo incide en que la mayoría de los autónomos afectados por este cambio son mujeres de más de 50 años que colaboran en el negocio familiar, especialmente en el mundo rural, y aclara que ahora los autónomos no lo han notado en sus cuentas porque no han variado la base, pero el año que viene se les regularizaría y supone 1.620 euros al año adicionales a cada uno de estos autónomos.