La Cámara de Comercio de Cáceres acerca la FP Dual a las empresas con el programa Apoyo al Tutor FP Pyme

La Formación Profesional Dual continúa ganando protagonismo como uno de los modelos más eficaces para conectar el aprendizaje con la realidad laboral. Sin embargo, para muchas pequeñas empresas, dar el paso hacia este sistema sigue siendo un desafío.

Consciente de ello, la Cámara de Comercio de Cáceres, junto a la Cámara de Comercio de España, y con la financiación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), la Fundación CaixaBank Dualiza y Fundación Bertelsmann, ha puesto en marcha el programa Apoyo al Tutor FP Pyme, una iniciativa diseñada para facilitar la participación de pymes y micropymes en la FP.

Tutor del programa de Apoyo al Tutor FP Pyme. / CÁMARA DE COMERCIO DE CÁCERES

Un puente entre empresa y formación

El tejido empresarial cacereño está compuesto por más de 25.000 empresas, de las cuales la el 99% son pequeñas empresas y micropymes. Muchas de ellas, pese a su interés, encuentran barreras a la hora de participar en programas de Formación Profesional. Falta de tiempo, desconocimiento del proceso o temor a la carga administrativa son algunos de los obstáculos más frecuentes.

Con el programa Apoyo al Tutor FP Pyme la Cámara de Comercio de Cáceres responde directamente a estos retos, ofreciendo un acompañamiento gratuito y personalizado que permite a las empresas asumir su papel como agentes formativos sin que ello suponga una sobrecarga para sus equipos.

Las empresas que ya se han incorporado al programa están encontrando ventajas tangibles, como el acceso simplificado a la FP Dual, la optimización de recursos internos, el apoyo en la selección y formación del alumnado, la reducción de la carga burocrática y el fortalecimiento de la relación con centros educativos.

Todo ello con el respaldo de personal cualificado proporcionado por la Cámara de Comercio de Cáceres, que actúa como nexo entre los distintos actores implicados.

Claudia Martín, coordinadora del programa: “No dejamos sola a la empresa en ningún momento”

Claudia Martín, coordinadora del programa, es la encargada de acompañar a las pequeñas empresas de la provincia de Cáceres en su nuevo rol como formadoras de talento. / CÁMARA DE COMERCIO DE CÁCERES

Claudia Martín, coordinadora del programa, es la encargada de acompañar a las pequeñas empresas de la provincia de Cáceres en su nuevo rol como formadoras de talento.

¿Por qué surge este programa?

El programa nace al detectar que muchas pymes querían participar en la FP Dual, pero no sabían cómo hacerlo o pensaban que era demasiado complejo. Decidimos crear un sistema de apoyo que eliminara esas barreras y facilitara su incorporación.

¿Qué diferencia a este programa de otras iniciativas similares?

Sin duda, el acompañamiento. No dejamos sola a la empresa en ningún momento. Desde el primer contacto hasta el seguimiento del alumno, hay una persona que guía al tutor de empresa y le ayuda en todo el proceso.

¿Qué tipo de empresas pueden beneficiarse?

Principalmente, pymes y micropymes de cualquier sector que tengan interés en formar y acoger talento joven.

¿Qué miedos suelen tener las pymes antes de participar?

Sobre todo, el miedo a la burocracia y a no tener tiempo suficiente. Pero cuando conocen el programa, ven que esos obstáculos desaparecen.

¿Qué impacto tiene en los estudiantes?

Muy positivo. Gracias a este acompañamiento, los alumnos tienen una experiencia formativa más estructurada y de mayor calidad, lo que mejora su empleabilidad.

¿Qué mensaje lanzarías a una pyme que aún duda?

Que dé el paso. Es una oportunidad para crecer y formar parte activa del futuro del empleo, y además no van a estar solos en ningún momento.

Una apuesta por el futuro

El programa Apoyo al Tutor FP Pyme demuestra que la Formación Profesional Dual no es exclusiva de grandes empresas. Con el respaldo adecuado, cualquier pyme puede convertirse en un espacio de aprendizaje y desarrollo profesional.

Una iniciativa que no solo beneficia a las empresas, sino que también fortalece el tejido productivo y mejora la empleabilidad de los jóvenes de la provincia cacereña.