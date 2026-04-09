Educación abre el proceso de escolarización y no cerrará ningún colegio en Extremadura pese al decenso de alumnos: se esperan unos 200 menos el próximo curso

Extremadura inicia este jueves el proceso general de escolarización para el próximo curso 2026-2027. Y lo hace con un objetivo claro: "no vamos a cerrar ningún centro educativo", ha insistido la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, pese a que la cifra de alumnos seguirá descendiendo, con unos 200 menos a partir de septiembre según las previsiones iniciales de la consejería.

No obstante, grosso modo y a la espera de las matriculaciones, se espera que la cifra de estudiantes sea similar a la registrada en el curso actual 2025-2026, con en torno a 75.000 alumnos en Infantil y Primaria. Esta número supone que en los últimos tres años se ha registrado en Extremadura un descenso de casi 7.500 niños y niñas matriculados, ya que en el curso 2022-2023 había 82.551 estudiantes en Infantil y Primaria frente a los 75.091 que se estiman para el curso 2026-2027.

Pese al descenso, la Consejería de Educación mantiene su oferta para el próximo septiembre e insiste en que mantendrán abiertos todos los centros educativos en la comunidad porque "cerrar un colegio sería cerrar un pueblo", ha precisado. Con la oferta actual, "tenemos plazas suficientes para todos", ha señalado Vaquera esta mañana en rueda de prensa acompañada por la secretaria general de Educación y Formación Profesional, María del Pilar Pérez.

En este contexto, ha insistido en que se va a aprovechar esta situación motivada por la despoblación para "fortalecer el sistema educativo, reforzar las plantillas docentes y disminuir las ratios de alumnos". Así, ha dicho Vaquera, se garantiza la calidad educativa y se atiende especialmente al mundo rural con el objetivo de que "los alumnos rurales tengan la misma calidad y servicios que los de ciudad".

Sobran la mitad de plazas de 3 años

El proceso de escolarización que se inicia hoy afecta especialmente a los alumnos de 3 años, los nacidos en 2023, que comienzan el segundo ciclo de Educación Infantil en septiembre. Para ellos, la región oferta un total de 12.793 plazas aunque la demanda prevista es de 6.810 nuevos alumnos de 3 años, según los datos de nacimientos registrados en el INE. "Las plazas ofertadas son el doble de las necesarias, por lo que garantizamos el acceso a la educación de todos los alumnos a la vez que facilitamos la libertad de elección de centro", ha dicho la titular de Educación.

Respecto al primer ciclo de infantil, de 0 a 3 años, la consejería garantiza el mantenimiento con fondos propios de las 128 aulas, conocidas como 1-2, en un total de 107 centros de Infantil y Primaria. "Este gobierno nunca se ha planteado cerrar estas aulas", ha reseñado Vaquera. La novedad en esta etapa es que a partir del próximo curso los menores de 0-1 años también podrán solicitar la ayuda regional de hasta 200 euros para sufragar el coste de los centros de infantil, ya sean públicos de la Junta, municipales o privados. De esta forma esta ayuda de la Junta llegará por primera vez a toda la etapa completa de los 0 a los 3 años en estos centros. "El objetivo es fomentar la escolarización temprana y ayudar a la conciliación de las familias", ha explicado la consejera.

En el curso escolar actual han sido 3.401 familias las que se han beneficiado de esta ayuda y la cifra se espera que se incremente con la incorporación de un curso más a partir de septiembre. Para ello la Junta cuenta con un presupuesto de 17 millones de euros que permite llegar a todas las plazas del primer ciclo de Infantil que se ofertan en la región,10.390 plazas repartidas en 370 centros: 128 aulas 1-2 en 107 colegios, 40 escuelas infantiles de la Junta, 11 escuelas infantiles de gestión cedidas a los ayuntamientos, 163 escuelas infantiles municipales y 49 centros privados autorizados por la consejería.

El 98% pasa al instituto elegido

Este proceso de escolarización también es importante para los estudiantes que comienzan en septiembre 1º de ESO. Aunque ellos ya han pasado por un primer proceso de adscripción, durante el procedimiento general de admisión pueden solicitar una plaza distinta a la ya asignada. En este caso, la consejera ha señalado que el 98% de los alumnos que inician la ESO en septiembre han obtenido plaza en el primer centro solicitado, un total de 7.479 estudiantes de los 7.630 totales que pasan ahora al instituto. El porcentaje se eleva el 100% en la ciudad de Plasencia y al 99,5% en Mérida y se reduce el 96% en las ciudades de Badajoz y Cáceres.

Para todos los alumnos anteriores (entre otros que cambien de centro o lleguen a la región de otros cursos o etapas), el plazo de presentación de solicitudes para la escolarización en el próximo curso se inicia este jueves y se mantendrá hasta el 22 de abril. La publicación de las listas provisionales será el 19 de mayo y serán definitivas el 17 de junio. La matriculación en Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato será del 1 al 15 de julio. Las solicitudes de las plazas se pueden presentar de manera virtual a través de la Plataforma Rayuela o de manera presencial en los centros educativos o en las comisiones de escolarización para aquellos que no tengan acceso a internet o tengan dificultades para ello. Toda la información está publicada en el Portal de Escolarización: escolarización.educarex.es

En cuanto a las novedades, además de la ampliación de las ayudas de guardería, también habrá un nuevo descenso de ratios en este caso en el primer curso de Primaria, en el se pasará de los 25 alumnos actuales a los 22 a partir de septiembre. En el resto de cursos de Primaria, la ratio se mantiene en 25 y en ESO se mantiene en 30. No obstante, se irá haciendo una reducción progresiva en los próximos cursos.