Extremadura destina 4,2 millones en ayudas a la apicultura para modernizar explotaciones, combatir enfermedades y reforzar la producción de miel

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este jueves la resolución por la que se convocan las ayudas de la Intervención Sectorial Apícola, incluidas en el Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC) 2023-2027, correspondientes al ejercicio 2025 y dotadas con un presupuesto total de 4.234.958 euros para reforzar la competitividad, la modernización y la viabilidad del sector apícola extremeño.

Financiación

Estas subvenciones están destinadas a mejorar las condiciones de producción y comercialización de los productos apícolas y contarán con financiación compartida entre distintas administraciones, con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía, una aportación máxima del 25 por ciento del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y otro 25 por ciento asumido por la Comunidad Autónoma.

Podrán acogerse a esta convocatoria las personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones apícolas, incluidas las de titularidad compartida, así como cooperativas de primer y segundo grado, organizaciones de apicultores con personalidad jurídica propia y Agrupaciones de Defensa Sanitaria, en una convocatoria que abre el acceso a buena parte del tejido profesional y asociativo vinculado a la producción de miel y otros productos de la colmena en Extremadura.

Campaña subvencionable

La campaña apícola subvencionable abarcará el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2025 y el 31 de julio de 2026, y entre las actuaciones previstas destacan las medidas de asistencia técnica, la formación especializada y el intercambio de mejores prácticas mediante la contratación de personal técnico y de especialistas para apoyar a apicultores y organizaciones del sector.

La resolución también contempla inversiones en activos materiales e inmateriales para combatir enfermedades de las colmenas, especialmente la varroosis, además de actuaciones orientadas a mejorar la vitalidad de las colmenas, renovar y acondicionar la cera, prevenir daños por fenómenos climáticos adversos, impulsar la cría de reinas y favorecer la trashumancia, con una batería de líneas de apoyo enfocadas tanto a la sanidad animal como a la adaptación productiva y a la resiliencia de las explotaciones apícolas.

Otras ayudas

Junto a ello, la convocatoria incorpora ayudas para acciones de promoción, comunicación y comercialización dirigidas a sensibilizar al consumidor sobre la calidad de estos productos, incluyendo estudios de viabilidad económica, proyectos piloto sobre nuevos productos apícolas o nuevas formas de presentación y actuaciones de seguimiento de la cadena de calidad de las mieles en el mercado, en una apuesta por mejorar la posición comercial del sector y abrir nuevas oportunidades de valor añadido para la miel extremeña.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles contados a partir de este viernes, 10 de abril, por lo que los potenciales beneficiarios dispondrán de un periodo limitado para tramitar unas ayudas llamadas a sostener uno de los sectores agroganaderos con mayor arraigo en el medio rural extremeño.