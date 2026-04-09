Pleno en la Asamblea de Extremadura
Justa Núñez toma posesión como nueva diputada del PSOE en sustitución de Manuel Borrego
La nueva diputada del Grupo Socialista, Justa Núñez, aporta al hemiciclo su experiencia en la gestión pública dentro de la Junta de Extremadura, en áreas técnicas y de administración
Justa Núñez Chaparro ha tomado posesión este jueves como nueva diputada del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, en el marco de un pleno extraordinario convocado para convalidar el decreto ley que suaviza el bloqueo del gobierno en funciones.
Núñez sustituye a Manuel Borrego, que ha renunciado al acta en la Cámara regional tras haber sido nombrado senador por designación autonómica tras las elecciones del pasado 21 de diciembre. La nueva diputada, que ha llegado al hemiciclo acompañada de la portavoz socialista, Piedad Álvarez, ha prometido acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía.
Experiencia de gestión
Justa Núñez incorpora al Grupo Socialista un perfil marcado por su experiencia en la gestión pública dentro de la Junta de Extremadura. Su trayectoria institucional estuvo vinculada a anteriores gobiernos del PSOE.
Ocupó responsabilidades como la Dirección General de Estructuras Agrarias (2003) y, más tarde, la Dirección General de Transportes (2007), lo que la sitúa como una figura con recorrido en áreas técnicas y de administración. Su llegada al Parlamento autonómico refuerza así el peso de los perfiles con experiencia de gobierno dentro del grupo socialista.
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