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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 9 de abril
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
Un pensionista extremeño cobra ya 1.167 euros al mes, un 5,5% más que hace un año
Extremadura suma 247.436 pensiones contributivas y eleva su cuantía media, aunque continúa por debajo de la media nacional
Cáceres fija la autovía a Monfortinho y el tren Ruta de la Plata como sus objetivos en infraestructuras: "Debemos sumar todos los esfuerzos"
El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, apuesta por la autovía a Monfortinho y el tren Ruta de la Plata para impulsar la articulación de la provincia y fortalecer su vínculo con Portugal
Un piromusical inaugura la programación especial del centenario del Gran Teatro cacereño
El Gran Teatro de Cáceres celebra el inicio de su centenario con una semana cultural que incluye música de Nacho Vegas, teatro, comedia y espectáculos piromusicales, consolidando su papel cultural en la ciudad
Adjudicada la obra para el traslado del centro de salud de Los Pinos al palacio de congresos de Badajoz
La asignación a la UTE formada por Albero Extremadura y Cinma Instaladores es
La Junta de Extremadura licitará esta primavera las obras de Martín Palomino en Plasencia, tras el nuevo decreto-ley
El gobierno regional, a través de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, ultima la tramitación para licitar la remodelación de las avenidas Martín Palomino y de España, claves en Plasencia
- Muere Lorenzo Díaz 'Chipi', director deportivo del Cáceres
- Del covid a los 65: el traumatólogo cacereño Alejo Leal celebra su cumpleaños con humor y sin intención de jubilarse
- La necesidad de cinco vías rápidas en el norte de Cáceres: pierde en un año casi 500 vecinos
- THESILO: el proyecto que convertirá silos de grano de Torremocha en sistemas de almacenamiento de energía térmica
- Nuevo llamamiento urgente para encontrar docentes en Extremadura: estas son las plazas vacantes
- La gasolinera del parque comercial de Mejostilla y la de Capellanías, las más baratas de la ciudad de Cáceres
- El Edificio Europa, el único bloque de pisos con ascensor panorámico que construyó en Cáceres Julio Simo
- Nuevo accidente en la N-430 en Extremadura: un hombre y una mujer, heridos graves cerca de Hernán Cortés