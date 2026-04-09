Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 9 de abril

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Extremadura suma 247.436 pensiones contributivas y eleva su cuantía media, aunque continúa por debajo de la media nacional

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, apuesta por la autovía a Monfortinho y el tren Ruta de la Plata para impulsar la articulación de la provincia y fortalecer su vínculo con Portugal

El Gran Teatro de Cáceres celebra el inicio de su centenario con una semana cultural que incluye música de Nacho Vegas, teatro, comedia y espectáculos piromusicales, consolidando su papel cultural en la ciudad

La asignación a la UTE formada por Albero Extremadura y Cinma Instaladores es

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