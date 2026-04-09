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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 9 de abril

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Dos jubilados en el paseo de Cánovas de Cáceres.

Dos jubilados en el paseo de Cánovas de Cáceres. / EL PERIÓDICO

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Un pensionista extremeño cobra ya 1.167 euros al mes, un 5,5% más que hace un año

Extremadura suma 247.436 pensiones contributivas y eleva su cuantía media, aunque continúa por debajo de la media nacional

Cáceres fija la autovía a Monfortinho y el tren Ruta de la Plata como sus objetivos en infraestructuras: "Debemos sumar todos los esfuerzos"

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, apuesta por la autovía a Monfortinho y el tren Ruta de la Plata para impulsar la articulación de la provincia y fortalecer su vínculo con Portugal

Un piromusical inaugura la programación especial del centenario del Gran Teatro cacereño

El Gran Teatro de Cáceres celebra el inicio de su centenario con una semana cultural que incluye música de Nacho Vegas, teatro, comedia y espectáculos piromusicales, consolidando su papel cultural en la ciudad

Adjudicada la obra para el traslado del centro de salud de Los Pinos al palacio de congresos de Badajoz

La asignación a la UTE formada por Albero Extremadura y Cinma Instaladores es

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El gobierno regional, a través de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, ultima la tramitación para licitar la remodelación de las avenidas Martín Palomino y de España, claves en Plasencia

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