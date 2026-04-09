Un pensionista extremeño cobra ya 1.167 euros al mes, un 5,5% más que hace un año

La pensión media en Extremadura se ha situado en marzo en 1.167,24 euros al mes, lo que supone una subida del 5,5% respecto al mismo mes del año pasado. El dato confirma un nuevo incremento de las cuantías en la comunidad en un contexto marcado además por la revalorización aprobada para 2026.

Junto a ese aumento de la pensión media, también ha crecido el número de prestaciones. Extremadura ha cerrado marzo con 247.436 pensiones contributivas en vigor, un 1,9% más que hace un año.

El número de pensionistas ha alcanzado los 229.776, un 1,8% más en tasa interanual. La diferencia entre pensionistas y pensiones responde a una situación habitual en el sistema, ya que una misma persona puede percibir más de una prestación.

La jubilación concentra el mayor volumen

Las pensiones de jubilación siguen siendo, con diferencia, las más numerosas en Extremadura. En marzo se han contabilizado 145.543, con una cuantía media de 1.339,37 euros al mes.

Tras ellas se sitúan las pensiones de viudedad, con 58.765 prestaciones y una media de 898,11 euros. Les siguen las de incapacidad permanente, con 31.831 pensiones y una cuantía media de 1.083,72 euros.

En el tramo de menor volumen figuran las pensiones de orfandad, con 9.125 prestaciones y una media de 550,95 euros, así como las de favor de familiares, con 2.172 y una cuantía media de 727,08 euros.

Extremadura sigue por debajo de la media nacional

Pese a la subida registrada en marzo, Extremadura continúa por debajo de la media estatal. En el conjunto del país, la pensión media del sistema se ha situado en 1.367,4 euros mensuales, casi 200 euros por encima de la extremeña.

También la pensión media de jubilación en España se ha mantenido por encima de la de la comunidad. A nivel nacional ha alcanzado los 1.568,5 euros al mes, frente a los 1.339,37 euros registrados en Extremadura.

Récord de gasto en toda España

En el conjunto nacional, la Seguridad Social ha destinado en marzo 14.307,7 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6% más que en el mismo mes del año pasado.

Tres de cada cuatro euros de ese gasto han correspondido, como es habitual, a las pensiones de jubilación. En concreto, esta partida ha absorbido 10.474,4 millones de euros.

A las prestaciones de viudedad se han destinado 2.280,4 millones de euros; a las de incapacidad permanente, 1.329,8 millones; a las de orfandad, 184,7 millones, y a las de favor de familiares, 38,3 millones.

El efecto de la revalorización y el retraso de la jubilación

La nómina de marzo ha incorporado la revalorización de las pensiones aprobada para 2026. Con carácter general, la subida ha sido del 2,7%, en línea con el IPC medio tomado como referencia por el Gobierno.

Junto a ello, el Ministerio viene destacando otro cambio de fondo: el aumento de las jubilaciones demoradas y el retraso en la edad efectiva de retiro. En los dos primeros meses del año, casi un 13% de las nuevas altas de jubilación han sido demoradas voluntarias, mientras que la edad media de acceso a la jubilación se ha situado en 65,2 años.