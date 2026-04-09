El PIB de Extremadura crece un 2,3% interanual en el cuarto trimestre de 2025 y cierra el año con un avance del 2,6%

El PIB de Extremadura ha crecido un 2,3% interanual en el cuarto trimestre de 2025, según los datos estimados de la Contabilidad Trimestral de Extremadura elaborada por el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX). En comparación con el trimestre anterior, la economía regional ha registrado un avance del 0,6%.

Por sectores, en tasa interanual han crecido la construcción, con un 7,6%; los servicios, con un 3,8%; y la industria, con un 1,2%. En cambio, la rama de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca ha anotado un descenso del 4,2% respecto al mismo periodo del año anterior.

En términos trimestrales, los servicios han aumentado un 0,8%; la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, un 0,5%; y la industria, un 0,4%, mientras que la construcción ha retrocedido un 0,2% respecto al tercer trimestre.

Cierre de 2025

Los primeros cálculos del IEEX sitúan el crecimiento de la economía extremeña en el 2,6% en el conjunto de 2025, una evolución apoyada en el comportamiento de la demanda interna y en la mejora de varios indicadores de actividad.

Entre los datos recogidos figura el aumento de 10.300 ocupados durante el pasado año, en un contexto marcado también por la contención del IPC y de los tipos de interés. A ello se suma el incremento del 21% en la matriculación de turismos en 2025 respecto al conjunto de 2024.

Exportaciones y turismo

El sector exterior ha mantenido una evolución al alza durante 2025. Las exportaciones han crecido un 22,4%, hasta alcanzar los 4.074 millones de euros, la cifra más alta de la serie señalada por la Junta. Ese comportamiento ha venido acompañado, además, de un aumento del número de empresas exportadoras.

En el ámbito turístico, el turismo internacional también ha contribuido al balance económico del ejercicio, con una subida del 11,4% en las pernoctaciones.

Construcción, servicios e industria

La construcción ha sido el sector con mayor crecimiento en 2025, con una tasa del 7,5%, el doble que en 2024, según la información difundida por la Junta. El sector ha sumado 1.000 nuevos ocupados, un 3,4% más, hasta alcanzar máximos de la última década.

Los servicios, principal sector de la economía extremeña, han crecido un 3,8% interanual. Entre los indicadores aportados, la cifra de negocios del comercio minorista deflactada ha cerrado el cuarto trimestre con una subida del 4,7%, por encima del 4,2% nacional.

Por su parte, la industria ha acelerado su crecimiento hasta el 1,5%, el mayor de los últimos años, según la Junta. El Índice de Producción Industrial (IPI) ha reflejado un mayor dinamismo en las ramas orientadas a la producción de bienes de equipo, a lo que se ha unido el avance del sector energético durante 2025.

Valoración de la Junta

Tras conocerse estos datos, el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha sostenido que los resultados "reafirman la eficacia de las políticas orientadas al impulso de la actividad económica, el empleo y la internacionalización". En esta línea, ha señalado que la Junta continuará trabajando para "consolidar esta senda de crecimiento, reforzar el tejido productivo y avanzar hacia un modelo económico más competitivo".