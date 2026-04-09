Sanguijuelas del Guadiana lleva a Extremadura a los 'Grammy españoles' con una nominación a Mejor Nuevo Artista

Sanguijuelas del Guadiana ha situado a Extremadura en la lista de nominados de la III edición de los Premios de la Academia de la Música de España. La banda, formada por Carlos, Juan y Víctor, competirá en la categoría de Mejor Nuevo Artista, una de las más visibles de unos galardones que se han consolidado como una de las grandes citas anuales del sector musical español.

La nominación coloca al grupo extremeño en una relación de nombres emergentes con fuerte proyección y refuerza el recorrido que la formación ha ido construyendo en los últimos meses. Su presencia en estos premios supone, además, un nuevo escaparate estatal para una propuesta nacida en la comarca de la Siberia extremeña, donde el grupo ha encontrado tanto su identidad como su relato.

Un sonido con raíz rural y pulso contemporáneo

En su carta de presentación, la propia banda resume su universo creativo como una mezcla entre "lo rural con lo contemporáneo, la madera con lo electrónico, la rebeldía con la juventud; las raíces, el autotune y sobre todo: rock and roll". Esa definición ayuda a entender una propuesta que ha llamado la atención dentro y fuera de Extremadura por su capacidad para llevar a las canciones una mirada generacional atravesada por el territorio.

Sanguijuelas del Guadiana ha construido su discurso artístico alrededor de la vida en los pueblos, de la experiencia de crecer en una zona rural y de las tensiones entre tradición y modernidad. En ese mismo texto, el grupo explica que sus canciones parten de la vida de "tres veinteañeros" en una comarca marcada por la despoblación, pero también por los cambios que introduce la tecnología y la transformación social.

Ese cruce entre costumbrismo, energía juvenil y lenguaje contemporáneo ha convertido a la banda en una de las apariciones más comentadas de la música española reciente, con una personalidad propia que conecta el paisaje emocional de la Extremadura interior con códigos sonoros plenamente actuales.

De revelación a nombre consolidado

La nominación en los Premios de la Academia de la Música llega después de otro paso importante en su trayectoria. El grupo ya había logrado recientemente el Premio MIN 2026 a Mejor Artista Emergente, un reconocimiento que confirmó el impacto de su crecimiento dentro de la escena independiente.

Ese avance ha ido acompañado por la repercusión de "Revolá", el trabajo con el que la banda ha ampliado su presencia en medios y escenarios de todo el país. A ello se suma la gira "Verbena en vena", con la que está recorriendo el territorio nacional durante 2026 y afianzando un salto que en apenas un año le ha llevado del circuito emergente a ocupar un espacio propio en la conversación musical estatal.

Proyección nacional con sello extremeño

La candidatura a Mejor Nuevo Artista tiene también una lectura regional evidente. La presencia de Sanguijuelas del Guadiana en estos premios proyecta una imagen de Extremadura vinculada a la creación cultural contemporánea y a la capacidad de generar propuestas artísticas competitivas en los grandes escaparates nacionales.

Sanguijuelas del Guadiana actuando en Womad Cáceres 2025 / Jorge Valiente

La banda ha hecho de sus orígenes no un elemento decorativo, sino el centro mismo de su identidad. Esa conexión con el mundo rural, con sus códigos, sus contradicciones y su imaginario, ha sido precisamente una de las claves de su singularidad. No se trata solo de un grupo extremeño que triunfa fuera, sino de un proyecto que ha llevado su procedencia al corazón de su música.

Con esta nominación, Sanguijuelas del Guadiana añade otro hito a una trayectoria en ascenso y refuerza la idea de que desde la periferia también se puede marcar el pulso de una nueva generación musical.