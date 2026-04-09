Seis obras extremeñas, en los Oscar de la arquitectura española

Extremadura ha colocado seis propuestas en la segunda fase de los Premios Arquitectura 2026, que cada año ponen el acento en las obras más destacadas del país. La selección posiciona a la región en el escaparate nacional con proyectos muy distintos entre sí, desde intervenciones en el paisaje y el patrimonio hasta vivienda, arquitectura pública y arquitectura vinculada a la salud y los cuidados.

El Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España ha dado a conocer este miércoles las 209 propuestas seleccionadas de toda España, tras una primera fase en la que se han evaluado 534 candidaturas. Entre ellas figuran seis vinculadas a Extremadura, elegidas por su capacidad para responder a valores como la sostenibilidad, el respeto cultural, la rehabilitación, la permanencia o el compromiso profesional.

La fotografía que deja la región es especialmente atractiva porque mezcla registros muy distintos. Hay una propuesta que mira al medio rural y al paisaje como lugar de memoria y de relación; otra que devuelve vida a un edificio histórico; una pieza residencial que pone el foco en la forma de habitar; una obra consolidada que compite por su vigencia veinte años después; un equipamiento público que reivindica el rigor de la arquitectura institucional; y un centro sociosanitario donde espacio, bienestar y atención van de la mano.

Galería | Seis obras extremeñas en los Óscar de la Arquitectura Española / cedidas

El decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura, Manuel Cabalgante Gallardo, ha resumido esa idea al señalar que esta selección ofrece «una imagen plural de la arquitectura que se está realizando en Extremadura, con propuestas que atienden al territorio, al patrimonio, a la vivienda y a los espacios del cuidado desde una práctica rigurosa y comprometida con la sociedad».

Proyecto 'Caminos del Agua'

La propuesta de la cooperativa de arquitectura y urbaniso Canicca S. Coop. ha sido seleccionada en el ámbito del paisaje. Su objetivo: mirar el medio rural desde una lectura contemporánea sin vaciarlo de memoria. El proyecto incorpora valores territoriales, sociales y patrimoniales y entiende el paisaje no solo como un soporte físico, sino también como un espacio de relación y de articulación del territorio. En la provincia de Badajoz, 'Caminos del Agua' pone el foco en la puesta en valor de los corredores fluviales y del patrimonio natural y cultural ligado al agua. La iniciativa reivindica tanto el valor paisajístico de los ríos como sus usos tradicionales y ha identificado rutas en enclaves como el Gévora, la rivera de Nogales, la rivera de Alconchel, el Alcarrache o el Ardila.

Rehabilitación del Colegio de los Jesuitas

La rehabilitación del Colegio de los Jesuitas de Fregenal de la Sierra, firmada por Francisco Javier Robustillo Yagüe, Antonio Campos Alcaide y Adán C. Ramos Sánchez, ha entrado en la selección en el apartado de edificación. La obra ha sido reconocida por su vínculo con la rehabilitación, la renovación y la regeneración urbana, al actuar sobre patrimonio construido y priorizar su recuperación y actualización. Es una de esas intervenciones en las que la arquitectura no borra lo anterior, sino que dialoga con ello.

Residencial Poniente

También en edificación ha sido seleccionada Residencial Poniente, de Francisco Javier Robustillo Yagüe y Carlos Robustillo Yagüe. El jurado territorial ha valorado un proyecto que se apoya en los valores esenciales del hábitat residencial y que sitúa a las personas y sus formas de habitar en el centro de la concepción arquitectónica. En un momento en el que la vivienda está en el centro del debate público, esta elección tiene también una lectura muy actual.

Bodegas Habla en Trujillo

Bodegas Habla en Trujillo, obra de Daniel Jiménez Ferrera, ha sido la única propuesta extremeña presentada al Premio a la Permanencia. No compite por novedad, sino por resistencia, por continuidad y por la capacidad de seguir diciendo algo dos décadas después de haber sido terminada. Según la nota difundida por el COADE, mantiene vigentes sus valores arquitectónicos, funcionales y territoriales, una rareza valiosa en tiempos de consumo rápido también para la arquitectura.

Acuartelamiento de la Guardia Civil en Castuera

El acuartelamiento de la Guardia Civil en Castuera, proyectado por Eduardo López Morales, ha sido seleccionado igualmente en edificación. La candidatura ha puesto el acento en los valores profesionales y éticos de la arquitectura pública, subrayando el rigor, la coherencia y la responsabilidad inherentes al ejercicio profesional. Es, en cierto modo, una defensa de la buena arquitectura cuando trabaja al servicio de lo común.

Centro sociosanitario de Mérida Adolfo Díaz Ambrona

La sexta propuesta extremeña es el centro sociosanitario de Mérida Adolfo Díaz Ambrona, de José Manuel Sanz Sanz. También en el ámbito de la edificación, la selección ha destacado su relación directa con la sostenibilidad y la salud, al vincular arquitectura, bienestar, atención y cuidado. En esta obra, el edificio no se entiende solo como contenedor, sino como parte activa de la experiencia de quienes lo usan y lo habitan cada día.

Lo que viene ahora

De las seis propuestas extremeñas, cinco concurren en la convocatoria general y una, Bodegas Habla en Trujillo, lo hace en la categoría específica de Permanencia. La siguiente parada será en mayo, cuando se darán a conocer las finalistas. Los ganadores se anunciarán el 9 de junio en la gala que se celebrará en el Teatro Alcázar de Madrid. En esta edición se concederán seis distinciones basadas en valores (Compromiso, Sostenibilidad y Salud, Nueva Bauhaus, Hábitat, Rehabilitación y Profesión), además de tres reconocimientos especiales: Premio de Arquitectura Española, Premio de Urbanismo Español y Premio a la Permanencia.