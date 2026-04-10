Extremadura y Beira Baixa prueban en abril nuevas rutas fluviales y culturales en el Tajo

Extremadura y la región portuguesa de Beira Baixa acogen del 13 al 15 de abril un encuentro de la Red de Cruceros Ibéricos Fluviales Transfronterizos (CIFT) para validar nuevas rutas fluviales y culturales en el Tajo y reforzar la cooperación turística entre ambos lados de la frontera. La cita reunirá a los socios del proyecto en una agenda de trabajo orientada a revisar el desarrollo de los itinerarios sostenibles y afianzar una estrategia común en torno al patrimonio fluvial compartido por España y Portugal.

El encuentro se enmarca en una estrategia de economía azul vinculada al aprovechamiento sostenible del patrimonio natural, cultural y turístico del Tajo. En el caso de Extremadura, el proyecto abre una vía para diversificar la oferta y estrechar la conexión con Portugal a través de propuestas turísticas compartidas.

Validación de nuevos itinerarios en el Tajo

Uno de los ejes centrales del encuentro será la validación de los nuevos itinerarios náutico-culturales sostenibles que la red viene diseñando para conectar destinos de España y Portugal a través del río. La intención de los socios es analizar sobre el terreno si esos recorridos reúnen condiciones de calidad, coherencia turística y viabilidad para su futura comercialización o desarrollo guiado. La propuesta combina navegación fluvial, patrimonio cultural y experiencias ligadas al paisaje.

Junto a las sesiones técnicas, la agenda incorpora visitas de inspección a recursos y productos turísticos de ambos territorios. Según la información trasladada por la organización, durante estas visitas también se revisarán elementos como la gastronomía de proximidad y la observación de fauna, dos componentes que la Red CIFT considera parte de su propuesta de valor.

La intención es que los futuros cruceros fluviales guiados y las rutas de ecoturismo no se limiten al desplazamiento por el río, sino que ofrezcan una experiencia más completa y ligada al entorno.

Turismo responsable y cooperación transfronteriza

El modelo que plantea la red pone el acento en la cooperación transfronteriza como herramienta de desarrollo. En zonas de frontera como las que comparten Extremadura y Beira Baixa, este tipo de proyectos persigue no solo atraer visitantes, sino también generar sinergias entre administraciones, empresas turísticas, agentes locales y territorios con cercanía geográfica.

En ese contexto, los promotores sostienen que la iniciativa contribuye a reforzar el papel de los ríos como ejes de unión cultural e histórica. El proyecto, además, ha sido distinguido recientemente por la asociación ASICOTUR, un reconocimiento que, según sus impulsores, avala el enfoque de cooperación y sostenibilidad con el que se está desarrollando la red.