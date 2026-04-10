La Campaña de Renta en Extremadura: seis nuevas deducciones para recuperar hasta 17 millones

La Campaña de Renta de 2025 en Extremadura arranca con un mensaje muy concreto de la Junta a los contribuyentes: revisar el borrador puede traducirse en un mayor ahorro fiscal. La consejera de Hacienda en funciones, Elena Manzano, ha cifrado en casi 17 millones de euros el importe que la comunidad espera devolver a los extremeños a través de las deducciones autonómicas, una cantidad que crecerá este año con la entrada en vigor de seis nuevas ventajas fiscales.

Calendario de la Campaña de Renta 2025. / EL PERIÓDICO

Manzano ha presentado este jueves en nota de prensa las novedades de una campaña en la que se prevén un total de 581.744 declaraciones, un 2% más que en la anterior. De ellas, 162.519 saldrán a ingresar y 353.754 tendrán resultado a devolver. En esta línea, indicar que la previsión de recaudación neta asciende a 159 millones de euros, 67 millones más con respecto a la campaña precedente.

La consejera ha insistido en que el principal consejo para esta campaña es no confirmar la declaración sin comprobar antes si se pueden aplicar los beneficios fiscales aprobados por la comunidad. "Es necesario revisar las declaraciones, es necesario revisar ese borrador", ha subrayado, al defender que una parte importante de los contribuyentes puede estar dejando pasar deducciones a las que tiene derecho.

Las deducciones

En total, Extremadura contará en esta campaña con 19 deducciones autonómicas. Trece ya estaban vigentes y otras seis se aplican por primera vez, como ya avanzara este diario. Según los datos provisionales facilitados por la Agencia Tributaria, en el ejercicio anterior las deducciones autonómicas supusieron 11,85 millones de euros, casi dos millones más que en el año anterior. A esa cifra se añadirían ahora otros cinco millones asociados a las nuevas medidas, hasta rondar los 17 millones.

Entre las deducciones ya existentes, la que más impacto tiene sigue siendo la vinculada a la residencia habitual en municipios y entidades locales menores de menos de 3.000 habitantes. En la pasada campaña benefició a 45.055 contribuyentes y alcanzó un importe de 6,88 millones de euros. La segunda con mayor peso es la deducción por arrendamiento de vivienda habitual, especialmente dirigida a jóvenes, personas con discapacidad, familias numerosas y monoparentales, cuyo impacto superó los 2,8 millones de euros.

En su intervención, la consejera ha destacado también otras deducciones ya consolidadas, como las relacionadas con el trabajo dependiente, la viudedad, el cuidado de hijos, el material escolar o la adquisición y rehabilitación de vivienda en determinados supuestos, aunque con un peso presupuestario menor.

Seis nuevas

Las principales novedades de la campaña están en las seis nuevas ventajas fiscales incorporadas por la Junta. Entre ellas sobresale la deducción para arrendadores de viviendas vacías, con la que el Ejecutivo extremeño calcula un impacto de 4,5 millones de euros. Esta medida permitirá deducirse el 100% del rendimiento neto reducido del capital inmobiliario, con un límite de 1.200 euros anuales, siempre que la vivienda se destine al alquiler residencial y no al vacacional.

Otra de las nuevas deducciones pretende favorecer la llegada de nuevos residentes a la región. De esta forma, quienes trasladen su residencia habitual a Extremadura podrán deducirse durante tres años el 50% de la cuota autonómica, porcentaje que se eleva al 75% en el caso de los menores de 36 años.

La nueva batería de incentivos incluye además deducciones por donaciones a entidades culturales, artísticas y para el patrocinio de deportistas, por las ayudas autonómicas recibidas por personas enfermas de ELA, una deducción adicional de 2.000 euros para quienes padezcan esta enfermedad o sus familiares, y otra vinculada a la rehabilitación de viviendas en zonas rurales para destinarlas al alquiler.

Por otra parte, Manzano ha aprovechado para reivindicar la política fiscal aplicada por el Ejecutivo autonómico desde 2023, al recordar la rebaja del IRPF en los dos primeros tramos de la tarifa autonómica, fijados en el 8 y el 10%, y defendió que Extremadura se sitúa entre las comunidades con tipos más bajos en esos niveles de renta.

Atención al contribuyente

La Junta volverá a colaborar además con la Agencia Tributaria en la atención a los contribuyentes. El Consejo de Gobierno aprobó esta semana la puesta a disposición de diez trabajadores de GPEX para apoyar la elaboración de declaraciones. Cuatro prestarán servicio en Badajoz, tres en Cáceres y otros tres en Mérida, donde este año la atención se trasladará a la Escuela de Administración Pública en lugar del edificio Atarazanas.

La atención se desarrollará entre el 6 de mayo y el 30 de junio de 2026. En una primera fase, del 6 al 29 de mayo, el servicio será telefónico a través del plan 'Le llamamos', mientras que del 1 al 30 de junio pasará a ser presencial. Manzando ha informado de que el coste de esta colaboración asciende a 118.686 euros.