Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Arquitectura extremeñaSanguijuelas del GuadianaLa Borriquita de PlasenciaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

El tiempo en Extremadura

Madrugada veraniega en Extremadura con temperaturas de más de 24 grados

Cinco localidades cacereñas superaron los 21 grados en una madrugada inusualmente cálida, mientras que la Aemet pronostica lluvias y tormentas para el viernes en Extremadura

El 112 activa la alerta amarilla en varias comarcas extremeñas

Un trabajador a pleno sol.

Un trabajador a pleno sol. / EL PERIÓDICO

Almudena Villar Novillo

Almudena Villar Novillo

Extremadura ha vivido una madrugada tórrida, más típica del verano que de la primavera. Cinco localidades cacereñas han superado los 21 grados entre las 00.00 y las 6.50 de la mañana. Esta tendencia que también se ha registrado en otras zonas de España ha situado a dos poblaciones extremeñas (Alcúescar y Hervás) entre las diez más calurosas del país.

Así, según recoge la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los vecinos de Alcúescar durmieron con 24,2 grados, los de Hervás con 22,8, Zorita con 22,2, Madrigal de la Vera con 22,1 grados y Cañaveral con 21,1. En España, en El Ejido, en Almería, el termómetro alcanzó los 28, 7 grados.

El pronóstico para este viernes

Sin embargo, estas temperaturas nocturnas tan elevadas no se mantienen a lo largo de este viernes ni durante el fin de semana. De hecho, la Aemet pronostica temperaturas máximas de 28 grados en Mérida, 27 en Badajoz y Plasencia, y 25 en Cáceres durante el día. Por su parte, las mínimas oscilan entre los 8 grados en la capital extremeña, 9 en la pacense, 12 en la cacereña y 14 en Plasencia.

Además, prevé intervalos nubosos, con probabilidad de lluvias y chubascos, sin descartar algunas tormentas, más probables en la segunda mitad del día.

Viento del este y sureste, girando a suroeste y oeste, flojo con intervalos de moderado y rachas fuertes.

Alerta amarilla (riesgo moderado) en Extremadura

La evolución climatológica a lo largo de esta jornada obliga al Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura a activar la alerta amarilla (riesgo moderado) por tormentas en La Siberia, provincia de Badajoz, y en las comarcas cacereñas de Villuercas y Montánchez.

Este riesgo comienza a las 15.00 horas y se prolonga hasta las 21.00 de este viernes. Según las previsiones, estas tormentas pueden producir rachas de viento fuertes o muy fuertes.

Recomendaciones

Recomendaciones para las alcaldías:

  • Mantener en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de cada localidad.
  • Involucrar a la Policía Local y los servicios de mantenimiento de cada ayuntamiento.
  • Revisar bajadas de agua de los tejados.
  • Controlar la acumulación de escombros, objetos, hojas y tierras que puedan obstruir el paso de agua por cauces, cunetas, acequias o alcantarillado.

Atención especial en:

  • Sumideros.
  • Socavones.
  • Muros en mal estado.

Recomendaciones para la ciudadanía:

  • Circular por las carreteras con máxima precaución.
  • Prestar especial atención a posibles desprendimientos de tierra.
  • No atravesar carreteras inundadas.
  • No estacionar en cauces secos ni en las orillas de los ríos.
  • Mantener limpios los sumideros y sistemas de evacuación de agua en casa.

Noticias relacionadas

En caso de emergencia:

  • Contactar con el teléfono de Emergencias 112.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere Lorenzo Díaz 'Chipi', director deportivo del Cáceres
  2. Del covid a los 65: el traumatólogo cacereño Alejo Leal celebra su cumpleaños con humor y sin intención de jubilarse
  3. La necesidad de cinco vías rápidas en el norte de Cáceres: pierde en un año casi 500 vecinos
  4. THESILO: el proyecto que convertirá silos de grano de Torremocha en sistemas de almacenamiento de energía térmica
  5. Nuevo llamamiento urgente para encontrar docentes en Extremadura: estas son las plazas vacantes
  6. La gasolinera del parque comercial de Mejostilla y la de Capellanías, las más baratas de la ciudad de Cáceres
  7. El Edificio Europa, el único bloque de pisos con ascensor panorámico que construyó en Cáceres Julio Simo
  8. Nuevo accidente en la N-430 en Extremadura: un hombre y una mujer, heridos graves cerca de Hernán Cortés

Sierra de Montánchez y Tamuja: el sabor de la historia en el Salón Gourmets

Sierra de Montánchez y Tamuja: el sabor de la historia en el Salón Gourmets

Madrugada veraniega en Extremadura con temperaturas de más de 24 grados

Madrugada veraniega en Extremadura con temperaturas de más de 24 grados

La UEx logra casi 2 millones de euros para ocho proyectos de investigación europeos con Portugal hasta 2028

La UEx logra casi 2 millones de euros para ocho proyectos de investigación europeos con Portugal hasta 2028

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 10 de abril

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 10 de abril

Montánchez lleva su jamón ibérico y su vino al Salón Gourmets de Madrid y promociona su cita recreacionista con Carlos V

Montánchez lleva su jamón ibérico y su vino al Salón Gourmets de Madrid y promociona su cita recreacionista con Carlos V

Las nucleares asumen que el CSN dará el visto bueno a la prórroga de Almaraz

Las nucleares asumen que el CSN dará el visto bueno a la prórroga de Almaraz

El eurodiputado que encabezó la visita a Almaraz cree que el cierre de las nucleares es "ideológico"

ATA cifra en unos 25.000 los autónomos extremeños que verán incrementada su cuota mensual en 135 euros

ATA cifra en unos 25.000 los autónomos extremeños que verán incrementada su cuota mensual en 135 euros
Tracking Pixel Contents