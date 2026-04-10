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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 10 de abril

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

La central nuclear de Almaraz, en Cáceres.

La central nuclear de Almaraz, en Cáceres. / CNAT

El Periódico Extremadura

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Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Las nucleares asumen que el CSN dará el visto bueno a la prórroga de Almaraz

"Si el Consejo de Seguridad Nuclear dice que no (se puede extender su vida tres años más) habría que parar inmediatamente la central porque implicaría que no es segura", afirma el presidente saliente del lobi Foro Nuclear, Ignacio Araluce

Refuerzo financiero para el Hilton de Cáceres con 1,5 millones de ampliación de capital

Palazuelo: "Invertimos más de lo previsto para apostar por Cáceres como capital cultural". El Palacio de Godoy, primer hotel Hilton en Extremadura, consolida su apuesta por el turismo cultural y de alta gama

De la ballena en descomposición al arroz con pollo: anécdotas del Mercantil y la plaza del Doctor Durán de Cáceres

El palacio del Marqués de Monroy, actual sede de la Cámara de Comercio de Cáceres, fue el escenario de la boda de Las Herederas, organizada por el emprendedor Edmundo Cordero en 1931

Una polémica por las palmas de la procesión de 'La Borriquita' en Plasencia llega al pleno municipal

La concejala de Turismo de Plasencia cuestionó la venta de palmas por parte de la edil del PSOE Esther Sánchez antes de la procesión de La Borriquita, que generó un cruce de reproches al finalizar el pleno municipal

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  4. THESILO: el proyecto que convertirá silos de grano de Torremocha en sistemas de almacenamiento de energía térmica
  5. Nuevo llamamiento urgente para encontrar docentes en Extremadura: estas son las plazas vacantes
  6. La gasolinera del parque comercial de Mejostilla y la de Capellanías, las más baratas de la ciudad de Cáceres
  7. El Edificio Europa, el único bloque de pisos con ascensor panorámico que construyó en Cáceres Julio Simo
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