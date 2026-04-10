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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 10 de abril
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
Las nucleares asumen que el CSN dará el visto bueno a la prórroga de Almaraz
"Si el Consejo de Seguridad Nuclear dice que no (se puede extender su vida tres años más) habría que parar inmediatamente la central porque implicaría que no es segura", afirma el presidente saliente del lobi Foro Nuclear, Ignacio Araluce
Refuerzo financiero para el Hilton de Cáceres con 1,5 millones de ampliación de capital
Palazuelo: "Invertimos más de lo previsto para apostar por Cáceres como capital cultural". El Palacio de Godoy, primer hotel Hilton en Extremadura, consolida su apuesta por el turismo cultural y de alta gama
De la ballena en descomposición al arroz con pollo: anécdotas del Mercantil y la plaza del Doctor Durán de Cáceres
El palacio del Marqués de Monroy, actual sede de la Cámara de Comercio de Cáceres, fue el escenario de la boda de Las Herederas, organizada por el emprendedor Edmundo Cordero en 1931
Una polémica por las palmas de la procesión de 'La Borriquita' en Plasencia llega al pleno municipal
La concejala de Turismo de Plasencia cuestionó la venta de palmas por parte de la edil del PSOE Esther Sánchez antes de la procesión de La Borriquita, que generó un cruce de reproches al finalizar el pleno municipal
Seis obras extremeñas, en los Oscar de la arquitectura española
Extremadura sitúa seis proyectos en la segunda fase de los Premios Arquitectura 2026, con una selección que reúne paisaje, rehabilitación patrimonial, vivienda, arquitectura pública y espacios vinculados al cuidado
- Muere Lorenzo Díaz 'Chipi', director deportivo del Cáceres
- Del covid a los 65: el traumatólogo cacereño Alejo Leal celebra su cumpleaños con humor y sin intención de jubilarse
- La necesidad de cinco vías rápidas en el norte de Cáceres: pierde en un año casi 500 vecinos
- THESILO: el proyecto que convertirá silos de grano de Torremocha en sistemas de almacenamiento de energía térmica
- Nuevo llamamiento urgente para encontrar docentes en Extremadura: estas son las plazas vacantes
- La gasolinera del parque comercial de Mejostilla y la de Capellanías, las más baratas de la ciudad de Cáceres
- El Edificio Europa, el único bloque de pisos con ascensor panorámico que construyó en Cáceres Julio Simo
- Nuevo accidente en la N-430 en Extremadura: un hombre y una mujer, heridos graves cerca de Hernán Cortés