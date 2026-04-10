Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 10 de abril

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

"Si el Consejo de Seguridad Nuclear dice que no (se puede extender su vida tres años más) habría que parar inmediatamente la central porque implicaría que no es segura", afirma el presidente saliente del lobi Foro Nuclear, Ignacio Araluce

Palazuelo: "Invertimos más de lo previsto para apostar por Cáceres como capital cultural". El Palacio de Godoy, primer hotel Hilton en Extremadura, consolida su apuesta por el turismo cultural y de alta gama

El palacio del Marqués de Monroy, actual sede de la Cámara de Comercio de Cáceres, fue el escenario de la boda de Las Herederas, organizada por el emprendedor Edmundo Cordero en 1931

La concejala de Turismo de Plasencia cuestionó la venta de palmas por parte de la edil del PSOE Esther Sánchez antes de la procesión de La Borriquita, que generó un cruce de reproches al finalizar el pleno municipal

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Extremadura sitúa seis proyectos en la segunda fase de los Premios Arquitectura 2026, con una selección que reúne paisaje, rehabilitación patrimonial, vivienda, arquitectura pública y espacios vinculados al cuidado