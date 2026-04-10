PP y Vox vuelven a reunirse para avanzar en un acuerdo de gobierno en Extremadura

Los equipos negociadores del PP y Vox mantienen este viernes una nueva reunión de alto nivel en Mérida con el objetivo de avanzar en un acuerdo que permita la investidura de la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, y evite así un nuevo bloqueo político en la comunidad. Según ha podido saber este diario, la cita se estaría desarrollando desde las nueve de la mañana en la Asamblea regional.

El encuentro se enmarca en los contactos que ambas formaciones vienen manteniendo en las últimas semanas para tratar de cerrar un pacto de gobierno antes de que expire el plazo legal, el próximo 4 de mayo. De lo contrario, se procederá a una nueva convocatoria de elecciones, con el 28 de junio como fecha más probable. Si bien, las conversaciones han cobrado más intensidad en los últimos días, a tenor de lo que han trasladado desde los partidos.

Participantes

Por parte del PP, la diputada y jefa de Gabinete de Alberto Núñez Feijóo, Marta Varela, se ha desplazado hasta la región para participar de forma presencial en la negociación. No estará, en cambio, el secretario general del partido, Miguel Tellado, que este viernes tiene agenda en Málaga, aunque tampoco se descarta que pueda participar de manera online.

Vox, por su parte, no ha confirmado oficialmente quién ha acudido al encuentro, aunque su secretario general, Ignacio Garriga, ha manifestado este viernes en una entrevista en RNE que las negociaciones sobre los gobiernos autonómicos avanzan "a mayor velocidad", al tiempo que ha expresado su confianza en que los acuerdos puedan cerrarse pronto.

La última reunión entre PP y Vox se celebró el pasado 25 de marzo, antes de Semana Santa, y supuso además una imagen inédita hasta entonces en la negociación, ya que por primera vez ambos partidos comparecieron ante los medios, a las puertas del Parlamento extremeño, para dar cuenta del estado de las conversaciones.

Tras aquel encuentro, las dos formaciones coincidieron en trasladar un mensaje de prudente optimismo. El balance fue el de progresos en el llamado acuerdo programático, aunque sin que llegara todavía a cerrarse un pacto de gobierno. Desde entonces, los contactos han continuado, en un contexto en el que tanto populares como Vox han insistido públicamente en su voluntad de alcanzar un entendimiento.

Pulso en el pleno

En paralelo a las negociaciones, la relación entre PP y Vox volvió a evidenciar ayer la importancia del respaldo de la formación de Santiago Abascal para sacar adelante la investidura. Durante el pleno extraordinario celebrado en la Asamblea, el portavoz de Vox, Óscar Fernández, recordó el papel decisivo de su grupo en una eventual reelección de Guardiola: "Si hay nueva presidenta, que eso Dios dirá porque estamos en manos del Altísimo, será porque nosotros queramos y porque nos dé la gana".

La sesión sirvió además para convalidar el decreto ley que flexibiliza el funcionamiento del Ejecutivo en funciones, aprobado hace un mes tras un acuerdo previo entre PP y Vox. El consejero de Presidencia, Abel Bautista, reconoció que el acuerdo se está prolongando "más de lo deseado", aunque subrayó que sigue dentro de los plazos legales y defendió que aún hay margen para cerrar un entendimiento. Además, rechazó de plano el escenario de una repetición electoral y apeló a la "responsabilidad" y la "altura de miras" para culminar una negociación que, a su juicio, debe desembocar en un gobierno estable para Extremadura.