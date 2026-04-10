Vega y Sánchez Cotrina cierran la campaña apelando al voto y a la reconstrucción del PSOE extremeño

El PSOE de Extremadura encara este sábado una jornada decisiva para su futuro inmediato con la celebración de las primarias de las que saldrá el nuevo líder del partido en la región: Soraya Vega o Álvaro Sánchez Cotrina. La víspera de la jornada votación ha dejado los últimos mensajes de campaña de ambos aspirantes, centrados en la movilización de las bases, la necesidad de recomponer el partido y el objetivo de volver a conectar con la sociedad extremeña de cara al ciclo electoral de 2027.

Un total de 9.366 afiliados están llamados a votar en los 197 centros habilitados entre las candidaturas presentadas por la diputada autonómica y el alcalde de Salorino, en un proceso que tratará de poner fin a meses de provisionalidad interna, tras la dimisión del exsecretario general Miguel Ángel Gallardo, para abrir una nueva etapa en una federación todavía marcada por la crisis política y orgánica de los últimos meses.

Vega ha reivindicado el tono de un proceso que, a su juicio, ha sido "ejemplar", tanto por el contenido como por las formas. La candidata ha defendido una campaña asentada en "el respeto, el diálogo y la cercanía con las bases" y ha subrayado que estas semanas le han permitido recorrer la región, así como constatar un clima de respaldo en torno a una forma de hacer política orientada a fortalecer la organización.

En ese sentido, la socialista ha puesto el acento en la idea de que estas primarias han servido para "rearmar" al PSOE extremeño desde sus fundamentos, reforzando el papel de las ideas, de la palabra y de la vida orgánica en las Casas del Pueblo. Vega considera además que este proceso ha proyectado una imagen positiva del partido en un momento político condicionado por las negociaciones entre PP y Vox para un posible gobierno en la región, que ha calificado de "vergonzosas y nefastas".

La candidata ha sostenido que el PSOE está en condiciones de volver a liderar Extremadura y de plantar cara “con solvencia” a la derecha. Por eso, ha presentado la votación de este sábado como el arranque de una nueva etapa y como el primer paso para construir “un nuevo PSOE más fuerte, unido y preparado para ganar”, vinculando además este proceso con el horizonte de las elecciones municipales y autonómicas de 2027.

Sánchez Cotrina

Sánchez Cotrina también ha concentrado su mensaje final en la necesidad de abrir una nueva fase dentro de la organización. En su intervención, ha defendido que su candidatura representa la voluntad de “volver a ser Extremadura”, como el lema de su campaña, de recuperar la ilusión de la militancia y generar confianza en torno a un proyecto que plantea “un cambio profundo de las formas y los modos” del partido.

En esta línea, ha reivindicado un “PSOE municipalista y a pie de calle”, con una forma distinta de relacionarse con la ciudadanía y de volver a penetrar “en todas las capas sociales de Extremadura”. A su juicio, esa reconexión con la sociedad civil debe ser la base para que los socialistas puedan regresar al gobierno de la Junta y retomar una agenda de transformación apoyada en políticas socialdemócratas.

Asimismo, Sánchez Cotrina ha enmarcado estas primarias en un contexto político regional de bloqueo, con duras críticas al entendimiento entre PP y Vox: "Todo el mundo sabe que el objetivo de Vox es acabar políticamente con María Guardiola". En este sentido, ha asegurado que está dispuesto a liderar la oposición “con ambición y ganas” para presentar una alternativa que permita al PSOE volver a encabezar el Ejecutivo autonómico.

Los dos candidatos han coincidido, en cualquier caso, en un mensaje esencial en esta recta final: la importancia de una participación amplia de la militancia. Vega ha apelado al voto como una forma de reforzar la legitimidad del proyecto socialista y de consolidar una organización capaz de “devolver el rumbo y la dignidad a Extremadura”, mientras que Sánchez Cotrina ha reclamado una “participación masiva” que exprese con claridad la voluntad del partido de cambiar por dentro para volver a llegar mejor a la sociedad.