El PSOE extremeño presume del "respeto" entre sus candidatos en la víspera de las primarias

El PSOE de Extremadura afronta este sábado una jornada clave para cerrar su interinidad orgánica tras la dimisión de Miguel Ángel Gallardo. En la víspera de la votación, José Luis Quintana ha defendido la "normalidad" de un proceso que llega después de meses de crisis interna.

"El partido más democrático que hay en España es el Partido Socialista", ha afirmado Quintana, presidente de la comisión gestora del PSOE de Extremadura, al ser preguntado este viernes por las primarias que se celebrarán en la región este 11 de abril. A partir de ahí, ha insistido en que el proceso se está desarrollando "con absoluta normalidad".

"Respeto entre los candidatos"

El dirigente socialista ha puesto el foco en el tono que ha marcado toda la campaña. "Se está haciendo con un respeto de los dos candidatos, como vimos en el debate", ha señalado, antes de defender que "ningún otro partido" exhibe públicamente un contraste de proyectos como el que han protagonizado Soraya Vega y Álvaro Sánchez Cotrina en Extremadura.

Quintana ha presentado esta votación como una muestra de transparencia interna: "Lo estamos absolutamente democrático", ha asegurado. En su intervención también ha remarcado que serán los militantes quienes decidan "de manera absolutamente clarísima y democrática" el nombre de la persona que asumirá el mando del partido.

Una federación que busca cerrar su crisis

Las palabras de Quintana llegan en un momento especialmente sensible para el PSOE extremeño. La federación autonómica trata de recomponerse después del duro golpe sufrido en las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre, convocadas de forma anticipada por la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, al no lograr un acuerdo con Vox para sacar adelante los Presupuestos.

Aquel resultado abrió una crisis de gran calado en el socialismo extremeño. El PSOE firmó entonces su peor resultado histórico al perder diez escaños, un retroceso que tuvo un fuerte impacto político dentro y fuera de la comunidad y que terminó precipitando la dimisión de Miguel Ángel Gallardo como secretario general y candidato.

Tras esa salida, Ferraz nombró una gestora interina para pilotar la organización hasta la celebración de unas primarias que permitieran restablecer una dirección elegida por la militancia. El objetivo era evitar que la provisionalidad se alargara demasiado en el tiempo. Ese proceso culmina ahora con una votación que debe marcar el nuevo rumbo del partido en Extremadura.

Dos candidaturas y una campaña sin estridencias

La jornada de mañana enfrentará a las dos candidaturas que han llegado al final del proceso: la de Soraya Vega y la de Álvaro Sánchez Cotrina. Ambos se disputan el liderazgo con la vista puesta en reconstruir el partido y en preparar a la organización para el ciclo electoral de 2027.

La recta final de la campaña ha estado marcada por un llamamiento directo a la participación de la militancia. En total, están convocados a las urnas 9.366 afiliados socialistas extremeños y el partido ha habilitado 197 centros de votación en toda la región. En este contexto, la dirección provisional ha tratado de subrayar durante toda la semana la importancia de acudir a votar como forma de cerrar la etapa de crisis orgánica abierta tras la dimisión de Gallardo.

El tono de la campaña también ha sido relevante. El único debate entre los aspirantes, celebrado el miércoles, transcurrió sin tensión, sin reproches de calado y con una imagen muy distinta a la de otros procesos internos recientes del partido. Más que un enfrentamiento, el cara a cara dejó una exposición de proyectos con un tono sereno y, por momentos, casi complementario.

PSOE Extremadura

La única fricción reseñable llegó cuando Soraya Vega deslizó una llamada a la "autocrítica" por la desconexión del PSOE con el territorio en los últimos tiempos, una observación dirigida implícitamente a Sánchez Cotrina por su papel dentro de la estructura del partido como secretario provincial en Cáceres.

El mensaje de fondo: unidad y reconstrucción

En el debate del miércoles ya quedó claro que, más allá de los matices, ambos aspirantes comparten un diagnóstico de fondo: el PSOE extremeño necesita volver a conectar con la militancia y con la sociedad, recuperar presencia en el territorio y ofrecer mensajes más claros, reconocibles y transparentes.

Desde el primer bloque, Sánchez Cotrina se dirigió a los militantes para reivindicar un partido capaz de "levantar pueblos y ciudades" y de "volver a ser Extremadura". Vega, por su parte, planteó la necesidad de "abrir una nueva etapa" para construir una alternativa sólida en la comunidad y cerrar una racha interna que definió como "agotadora".

La candidata defendió además una estrategia basada en tres pilares: presencia en todas las casas del pueblo, construcción de comunidad con organizaciones y vecinos, y una política más participativa para reconectar con la ciudadanía. Sánchez Cotrina insistió más en la idea de unión, en la necesidad de un partido "autónomo" y "con voz propia" y en la integración de sensibilidades distintas dentro del socialismo extremeño.

Una votación que marcará el siguiente paso

Con ese telón de fondo, el PSOE de Extremadura llega mañana con una doble necesidad: elegir liderazgo y demostrar que sigue teniendo capacidad de ordenarse a sí mismo después del mayor revés electoral de su historia reciente en la comunidad.

"Mañana, más de 9.300 militantes socialistas de Extremadura van a decidir quién quiere que sea su secretario general de manera absolutamente clarísima y democrática", ha señalado Quintana. Y ha rematado ese mensaje subrayando que se siente "absolutamente orgulloso de pertenecer al partido más democrático de España".