Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Arquitectura extremeñaSanguijuelas del GuadianaLa Borriquita de PlasenciaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Diplomacia y Gaza

Unidas por Extremadura pide al Gobierno protección para la Flotilla Global Sumud y el envío de ayuda a Gaza

La formación reclama medidas para garantizar la seguridad de la misión humanitaria y denuncia los ataques a delegaciones internacionales que tratan de romper el bloqueo sobre la Franja

Apoyo a Palestina por parte de Unidas por Extremadura.

Apoyo a Palestina por parte de Unidas por Extremadura. / Cedida

Rocío Muñoz

Rocío Muñoz

Cáceres

Unidas por Extremadura ha exigido este viernes al Gobierno central que adopte medidas para proteger a la Flotilla Global Sumud y a sus integrantes, en el marco de una nueva misión humanitaria con destino a Gaza que, según la formación, pretende llevar ayuda "crucial" a la población palestina y romper un "bloqueo ilegal impuesto por Israel".

La organización extremeña ha afirmado además que delegaciones de distintos países están siendo atacadas por impulsar acciones que, a su juicio, los gobiernos no están asumiendo. Por ello, ha pedido respaldo institucional para una misión que considera "vital" para el futuro del pueblo palestino.

Unidas por Extremadura enmarca esta nueva travesía de la flotilla en una doble vertiente: la humanitaria y la política. La primera, centrada en el envío de ayuda; la segunda, orientada a denunciar el bloqueo que pesa sobre la Franja desde hace años y a exigir una respuesta más firme de la comunidad internacional.

Apoyo político a la misión

La formación ha mostrado su "total apoyo" a la organización y ha apelado a la responsabilidad del Gobierno de España, de las instituciones internacionales y del resto de administraciones para que no permanezcan, según indican, al margen de lo que está ocurriendo en Palestina.

Noticias relacionadas y más

En esa línea, Unidas por Extremadura ha defendido que la misión de la Global Sumud no se limita al traslado de recursos materiales. La propia organización subraya que su objetivo es también reivindicar "el derecho de Palestina a tener acceso a sus propios recursos, su propia tierra y su libertad".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere Lorenzo Díaz 'Chipi', director deportivo del Cáceres
  2. Del covid a los 65: el traumatólogo cacereño Alejo Leal celebra su cumpleaños con humor y sin intención de jubilarse
  3. La necesidad de cinco vías rápidas en el norte de Cáceres: pierde en un año casi 500 vecinos
  4. THESILO: el proyecto que convertirá silos de grano de Torremocha en sistemas de almacenamiento de energía térmica
  5. Nuevo llamamiento urgente para encontrar docentes en Extremadura: estas son las plazas vacantes
  6. La gasolinera del parque comercial de Mejostilla y la de Capellanías, las más baratas de la ciudad de Cáceres
  7. El Edificio Europa, el único bloque de pisos con ascensor panorámico que construyó en Cáceres Julio Simo
  8. Nuevo accidente en la N-430 en Extremadura: un hombre y una mujer, heridos graves cerca de Hernán Cortés

Unidas por Extremadura pide al Gobierno protección para la Flotilla Global Sumud y el envío de ayuda a Gaza

Unidas por Extremadura pide al Gobierno protección para la Flotilla Global Sumud y el envío de ayuda a Gaza

PP y Vox sitúan en "fase avanzada" la negociación en Extremadura para investir a Guardiola

PP y Vox sitúan en "fase avanzada" la negociación en Extremadura para investir a Guardiola

La Campaña de Renta en Extremadura: seis nuevas deducciones para recuperar hasta 17 millones

La Campaña de Renta en Extremadura: seis nuevas deducciones para recuperar hasta 17 millones

"Extremadura no puede permitirse perder a su juventud": 40 años de voz joven ante el reto de quedarse

"Extremadura no puede permitirse perder a su juventud": 40 años de voz joven ante el reto de quedarse

Extremadura y Beira Baixa prueban en abril nuevas rutas fluviales y culturales en el Tajo

Extremadura y Beira Baixa prueban en abril nuevas rutas fluviales y culturales en el Tajo

Extremadura afronta el abuso de benzodiacepinas tras detectar que el 94% de las recetas activas supera el tiempo recomendado

Extremadura afronta el abuso de benzodiacepinas tras detectar que el 94% de las recetas activas supera el tiempo recomendado

El PSOE extremeño presume del "respeto" entre sus candidatos en la víspera de las primarias

El PSOE extremeño presume del "respeto" entre sus candidatos en la víspera de las primarias

Quintana denuncia que PP y Vox negocian desde Madrid la formación de gobierno en Extremadura

Quintana denuncia que PP y Vox negocian desde Madrid la formación de gobierno en Extremadura
Tracking Pixel Contents