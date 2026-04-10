Diplomacia y Gaza
Unidas por Extremadura pide al Gobierno protección para la Flotilla Global Sumud y el envío de ayuda a Gaza
La formación reclama medidas para garantizar la seguridad de la misión humanitaria y denuncia los ataques a delegaciones internacionales que tratan de romper el bloqueo sobre la Franja
Unidas por Extremadura ha exigido este viernes al Gobierno central que adopte medidas para proteger a la Flotilla Global Sumud y a sus integrantes, en el marco de una nueva misión humanitaria con destino a Gaza que, según la formación, pretende llevar ayuda "crucial" a la población palestina y romper un "bloqueo ilegal impuesto por Israel".
La organización extremeña ha afirmado además que delegaciones de distintos países están siendo atacadas por impulsar acciones que, a su juicio, los gobiernos no están asumiendo. Por ello, ha pedido respaldo institucional para una misión que considera "vital" para el futuro del pueblo palestino.
Unidas por Extremadura enmarca esta nueva travesía de la flotilla en una doble vertiente: la humanitaria y la política. La primera, centrada en el envío de ayuda; la segunda, orientada a denunciar el bloqueo que pesa sobre la Franja desde hace años y a exigir una respuesta más firme de la comunidad internacional.
Apoyo político a la misión
La formación ha mostrado su "total apoyo" a la organización y ha apelado a la responsabilidad del Gobierno de España, de las instituciones internacionales y del resto de administraciones para que no permanezcan, según indican, al margen de lo que está ocurriendo en Palestina.
En esa línea, Unidas por Extremadura ha defendido que la misión de la Global Sumud no se limita al traslado de recursos materiales. La propia organización subraya que su objetivo es también reivindicar "el derecho de Palestina a tener acceso a sus propios recursos, su propia tierra y su libertad".
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