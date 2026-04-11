Los afiliados del PSOE extremeño votan ya para elegir a su nuevo líder entre Vega y Cotrina

Los 9.366 afiliados del PSOE de Extremadura están llamados a votar este sábado en las primarias que deben elegir a la nueva persona al frente de la Secretaría General del partido, en una jornada clave para una organización que busca cerrar meses de crisis interna y abrir una nueva etapa política. Para la votación se han habilitado 197 centros y el recuento de votos comenzará a las 20 horas. Tras finalizar, se dará a conocer el resultado.

La militancia socialista decide entre las candidaturas de Soraya Vega y Álvaro Sánchez Cotrina, en un proceso que culminará más adelante con la celebración del 16º Congreso Extraordinario Regional. En el transcurso de la mañana, ambos aspirantes han trasladado mensajes de confianza, unidad y reconstrucción del partido.

Vega ha votado en su localidad natal, Herrera del Duque, donde se ha mostrado convencida de la victoria y del inicio de una nueva etapa para la federación socialista extremeña. “Yo creo que vamos a ganar, vamos a saber ganar, vamos a hacer que el PSOE vuelva a escribir las mejores páginas de la historia de Extremadura. Hoy empieza un tiempo nuevo en el Partido Socialista y estoy segura de que vamos a hacerlo bien”, ha señalado la candidata.

La candidata ha definido la campaña como “bonita”, desarrollada “desde la positividad y desde la responsabilidad”, y ha insistido en que el PSOE necesita relanzarse y reconectar tanto con la militancia como con organizaciones próximas como UGT, UPA o Juventudes Socialistas. También ha defendido la necesidad de apoyarse en la juventud y atender sus problemas como parte del proceso de reconstrucción del proyecto socialista en la región.

En sus declaraciones, la Vega se ha referido al actual escenario político extremeño, al lamentar que “venga gente de Madrid” a decir a los extremeños lo que tienen que hacer en plena negociación entre PP y Vox para la formación de gobierno en la comunidad. “Eso el Partido Socialista no lo va a consentir”, ha afirmado.

Sánchez Cotrina

Por su parte, Sánchez Cotrina votará esta tarde en Salorino, municipio del que es alcalde, pero esta mañana se desplazado a la sede del PSOE local de Cáceres, desde donde ha enmarcado estas primarias como una oportunidad para rearmar al partido frente a la derecha. El candidato ha asegurado que este proceso supone un punto de inflexión para que el PSOE recupere la iniciativa política en Extremadura y pueda volver a convertirse en una referencia en la comunidad.

Sánchez Cotrina ha manifestado que acudirá a votar con “sensaciones muy positivas”, al tiempo que ha destacado el ambiente de participación e ilusión vivido entre la militancia durante toda la campaña. En su intervención ante los medios, el socialista ha defendido la necesidad de “volver a la esencia” del socialismo extremeño y apostar por una comunidad “reivindicativa, valiente y con voz propia”.

El aspirante ha querido subrayar además que la jornada no debe entenderse en términos de vencedores y vencidos dentro del partido. “Hoy no va a ganar una candidatura sobre otra, hoy va a ganar el PSOE”, ha afirmado, antes de asegurar que, independientemente del resultado, la organización saldrá “unida y más fuerte”. En la misma línea, ha apelado a la integración de todas las sensibilidades y a la “inteligencia política” del partido para cohesionar el proyecto desde el día siguiente a la votación.