Alertan de lentejas distribuidas en Extremadura con trigo y otros cereales no declarado en el etiquetado

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado una alerta que afecta también a Extremadura por la comercialización de varios lotes de lentejas pardinas de la marca BioArtesa con posible presencia de trigo y otros cereales no declarados en el etiquetado, una situación que supone un riesgo para las personas con alergia a estos componentes.

La advertencia, comunicada este 10 de abril, se ha activado tras una notificación trasladada por las autoridades sanitarias de Andalucía a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI). Según la información difundida por la agencia, la distribución inicial de estos productos ha alcanzado a varias comunidades autónomas, entre ellas Extremadura, por lo que no se descarta que algunos de estos lotes hayan llegado ya a hogares o puntos de venta de la región.

La AESAN ha pedido como medida de precaución que las personas con alergia al trigo y otros cereales que tengan alguno de estos envases en casa se abstengan de consumirlos. Para el resto de la población, sin embargo, el organismo ha precisado que el consumo no comporta ningún riesgo.

Productos afectados

La alerta se refiere al producto Lenteja Pardina Bio de la marca BioArtesa, comercializado en distintos formatos.

En el caso de los paquetes de 500 gramos, los lotes afectados son los 626021 y 125035, con fecha de consumo preferente 17 de diciembre de 2026, y los lotes 1026050 y 126089, con fecha de consumo preferente 17 de diciembre de 2027.

También figuran los sacos de 5 kilos, con lote 825016 y fecha de consumo preferente 17 de diciembre de 2026, así como los lotes 226076, 1026050 y 126089, con fecha de consumo preferente 17 de diciembre de 2027.

A ello se suman los sacos de 25 kilos, con lotes 125142 y 426012, con fecha de consumo preferente 17 de diciembre de 2026, y el lote 226047, con fecha de consumo preferente 17 de diciembre de 2027.

Todos ellos son productos conservados a temperatura ambiente y distribuidos bajo una presentación que, según la alerta, no reflejaba en su etiquetado la presencia de trigo y otros cereales.

Aviso a los consumidores extremeños

Aunque la alerta tiene alcance nacional, la inclusión de Extremadura en la relación de territorios donde se distribuyó inicialmente el producto sitúa a la comunidad entre las afectadas por esta incidencia alimentaria. La distribución inicial también se ha extendido a Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco, si bien la AESAN ha advertido de que podrían haberse producido redistribuciones a otros puntos del país.

Eso obliga a extremar la precaución en la región, especialmente entre consumidores con alergia al trigo o a otros cereales, ya que el problema no afecta a una mala conservación o a una alteración visible del producto, sino a la presencia de un alérgeno no declarado.

La agencia ha trasladado esta información a las autoridades competentes para que se verifique la retirada de los lotes afectados de los canales de comercialización.

Sin riesgo para la población general

La AESAN ha insistido en que esta advertencia se dirige exclusivamente a las personas con alergia al trigo y otros cereales. Para quienes no presenten esa alergia, el organismo subraya que el consumo de estas lentejas no supone riesgo alguno.

La clave de la alerta, por tanto, está en la falta de información correcta en el etiquetado, un aspecto especialmente sensible cuando se trata de productos que pueden ser consumidos por personas con restricciones alimentarias o con riesgo de reacciones adversas.

En este contexto, la recomendación para los consumidores extremeños que hayan adquirido lentejas pardinas BioArtesa es comprobar el formato, el lote y la fecha de consumo preferente antes de utilizarlas, y en caso de coincidencia con los lotes señalados, no consumirlas si existe alergia al trigo o a otros cereales.