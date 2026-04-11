Extremadura activa el aviso amarillo por lluvias y tormentas en varias comarcas de Badajoz y Cáceres

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura ha activado para este sábado, 11 de abril, el nivel amarillo de alerta por lluvias y tormentas en varias zonas de las provincias de Badajoz y Cáceres, ante la previsión de precipitaciones que podrán dejar hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

En concreto, el aviso afecta en la provincia de Badajoz a las comarcas de La Siberia extremeña, Barros, Serena y sur de la provincia, mientras que en Cáceres se extiende a Villuercas y Montánchez. La alerta permanecerá activa entre las 15.00 y las 22.00 horas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Además de las lluvias, la previsión apunta a tormentas que podrían ir acompañadas de granizo y de rachas fuertes o muy fuertes de viento, en un episodio que, aunque se espera disperso, podría dejar fenómenos localmente intensos.

Precaución

Ante esta situación, el 112 de Extremadura recomienda a los ayuntamientos mantener en alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil, así como a la Policía Local y a los servicios municipales de mantenimiento. Entre otras medidas, se pide revisar bajadas de agua, sumideros, socavones, muros en mal estado y posibles acumulaciones de escombros, hojas o tierra que puedan dificultar el paso del agua por cunetas, acequias o alcantarillado.

A la ciudadanía, el servicio de emergencias aconseja extremar la precaución en carretera, prestar atención a posibles desprendimientos, no atravesar vías inundadas y evitar estacionar en cauces secos o junto a las orillas de los ríos. También recomienda mantener limpios los sistemas de evacuación de agua en las viviendas. En caso de emergencia, debe llamarse al 112.

Por provincias

La Aemet prevé para este sábado en las provincias de Cáceres y Badajoz intervalos nubosos, con probabilidad de lluvias y chubascos acompañados de tormenta, que localmente pueden ser fuertes y con granizo.

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o en ligero descenso, mientras que las máximas bajarán de forma moderada. El viento soplará del oeste y noroeste, flojo con intervalos de moderado, aunque no se descartan rachas fuertes o muy fuertes en algunos puntos.

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En concreto, los termómetros oscilarán entre los 10 y los 26 grados en Badajoz y entre los 11 y los 23 grados en Cáceres.