Crece la opción de los pisos compartidos: el alquiler de una habitación en Extremadura ya está en los 250 euros

El alquiler por habitaciones ha seguido ganando terreno en Extremadura como una de las fórmulas más asequibles para acceder a una vivienda. En un contexto de precios cada vez más altos en el mercado residencial, compartir piso se ha consolidado como una salida cada vez más habitual, también en la región. Según el último informe de idealista, alquilar una habitación en Badajoz cuesta de media 250 euros al mes, mientras que en Cáceres asciende a 260 euros, todavía por debajo de la media nacional, situada en 430 euros.

El estudio, correspondiente al primer trimestre de 2026, refleja además que el mercado de habitaciones en piso compartido ha seguido creciendo en toda España. La oferta ha aumentado un 22% interanual, mientras que el precio medio ha subido un 2% y el número de personas interesadas por cada habitación se ha incrementado un 6%. Hay, por tanto, más anuncios disponibles, pero también más demanda en un segmento que ya no se limita al perfil universitario y que se ha convertido en refugio para jóvenes trabajadores, estudiantes y personas con menos capacidad para asumir un alquiler completo.

Badajoz, entre las más baratas de España

Badajoz se mantiene en la parte más baja de la tabla nacional. Con esos 250 euros mensuales, comparte posición con Ciudad Real y solo queda por detrás de Jaén, que registra la media más reducida del país con 245 euros. Además, en el caso pacense, el precio se ha mantenido estable con respecto al mismo periodo del año anterior, sin variación interanual.

Cáceres presenta una situación algo distinta. Aunque sigue en niveles moderados en comparación con las grandes capitales, el precio medio ha subido hasta los 260 euros al mes, lo que supone un incremento del 8% en el último año. Esa subida coloca a la capital cacereña por encima de Badajoz, aunque muy lejos todavía de los mercados urbanos más tensionados del país.

La distancia con las ciudades más caras sigue siendo amplia. Barcelona continúa al frente con 600 euros al mes por una habitación, seguida de Madrid (587 euros), Palma (500 euros), San Sebastián (470 euros), Málaga (437 euros) y Bilbao (425 euros). Frente a esos datos, Extremadura sigue apareciendo como uno de los territorios más asequibles, aunque el recurso al piso compartido es ya también aquí una necesidad creciente.

Más oferta, pero sin alivio claro en los precios

Uno de los datos más significativos del informe es que el fuerte crecimiento de la oferta no ha venido acompañado de una bajada de precios. En el conjunto del país, 44 capitales han visto crecer el número de habitaciones disponibles durante el último año. Las subidas más intensas se han producido en Segovia (86%), Ourense (76%), Zamora (72%), Valencia (68%) y Las Palmas de Gran Canaria (67%).

Entre los grandes mercados también ha aumentado la oferta en Alicante (43%), San Sebastián (39%), Palma (30%), Madrid (28%), Sevilla (23%), Málaga (20%), Bilbao (15%) y Barcelona (3%). En cambio, las principales caídas se han registrado en Ceuta (-59%), Pamplona (-31%), Castellón de la Plana (-24%) y Zaragoza (-5%).

Ese comportamiento confirma que el alquiler por habitaciones sigue ampliando su espacio dentro del mercado, pero sin traducirse en una relajación relevante de precios. La mayoría de los incrementos interanuales se mueve en torno al 5% o menos, aunque hay ciudades donde la subida ha sido más intensa, como Oviedo (13%), Cádiz (11%), Segovia (11%), Zamora (10%) y Lugo (10%).

Más competencia por cada anuncio

A la subida de la oferta se suma además un aumento del interés. El número de personas interesadas por cada habitación ha crecido un 6% en el último año, lo que muestra que la presión sobre este mercado no desaparece. En algunas ciudades la competencia se ha disparado, con alzas especialmente fuertes en Ceuta (168%), Huesca (140%), Castellón de la Plana (124%), Zaragoza (121%) y Pamplona (108%).

Aunque el informe no detalla ese dato para Badajoz y Cáceres, la tendencia general apunta a un mercado cada vez más disputado. Compartir piso ha dejado de ser una elección secundaria para convertirse, en muchos casos, en la única opción viable para mantenerse dentro del alquiler sin desbordar el presupuesto mensual.

Un mercado concentrado en pocas ciudades

Idealista subraya además que buena parte de la oferta nacional se concentra en unos pocos grandes núcleos urbanos. Madrid acumula el 22% del total de habitaciones en alquiler del país, seguida de Valencia (13%), Barcelona (12%) y Sevilla (3%). Entre las cuatro reúnen la mitad de toda la oferta disponible en España.

En el lado opuesto, las 40 capitales con menos habitaciones en el mercado apenas suman el 12% del total nacional. Esa concentración explica el peso de las grandes ciudades en la evolución del sector, pero también deja ver que el modelo del piso compartido se ha extendido ya a territorios como Extremadura, donde sigue siendo barato en comparación con otros puntos del país, aunque cada vez más presente como respuesta a las dificultades de acceso a la vivienda.