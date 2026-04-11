Subvenciones empresariales
Extremadura abre hasta el 22 de mayo ayudas de hasta el 50% para que autónomos y pymes modernicen su maquinaria
La convocatoria permitirá financiar hasta el 50% de inversiones de entre 1.000 y 25.000 euros para reforzar la competitividad del sector en la región
La Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, a través de la Dirección General de Empresa, ha celebrado este viernes un seminario dirigido a autónomos, pequeñas y medianas empresas y profesionales del ámbito empresarial extremeño con el objetivo de dar a conocer las ayudas a fondo perdido para la modernización mediante la adquisición de maquinaria y herramientas.
La subvención podrá alcanzar hasta el 50% del gasto subvencionable en inversiones comprendidas entre 1.000 y 25.000 euros. La directora general de Empresa, Celina Pérez Casado, ha detallado los aspectos clave de la convocatoria, desde las actuaciones que pueden acogerse a esta financiación hasta los requisitos de acceso y el procedimiento de solicitud. La administración autonómica ha precisado además que el plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 22 de mayo.
Pérez Casado ha señalado que "estas ayudas están diseñadas para facilitar que autónomos y pequeñas y medianas empresas puedan afrontar inversiones estratégicas que les permitan modernizar sus procesos, incorporar tecnología y mejorar su posicionamiento en el mercado".
Qué inversiones podrán financiarse
El programa contempla inversiones en bienes de equipo, maquinaria y herramientas directamente ligadas a la actividad de autónomos y pymes. El objetivo, según la Junta, es favorecer la actualización de procesos, la incorporación de tecnología y la mejora de la capacidad productiva en distintos sectores de la economía extremeña.
Entre los ejemplos citados por la administración figuran la compra de maquinaria especializada, como equipos de impresión 3D aplicados al ámbito sanitario, bordadoras industriales orientadas al incremento de producción u hornos de última generación. También se incluyen soluciones para mejorar la trazabilidad de los productos, como equipos de marcaje industrial, así como equipamiento técnico para sectores concretos, entre ellos elevadores y sistemas de diagnóstico en automoción.
La relación de actuaciones abarca igualmente inversiones en equipamiento avanzado para actividades vinculadas a la salud y el bienestar. En ese apartado aparecen dispositivos de radiofrecuencia para medicina estética y rehabilitación, además de maquinaria destinada al sector de la construcción o equipos de radiodiagnóstico y ecografía para centros sanitarios.
Objetivo: ganar competitividad en Extremadura
La Junta sostiene que este tipo de actuaciones contribuye a impulsar la innovación empresarial, mejorar la eficiencia operativa y facilitar la adaptación del tejido productivo a nuevos entornos tecnológicos y de mercado.
Pérez Casado ha afirmado que "la modernización del tejido empresarial es un elemento fundamental para avanzar hacia un modelo productivo más competitivo, innovador y sostenible en Extremadura".
La convocatoria se enmarca en las políticas de apoyo al tejido empresarial impulsadas por la Junta de Extremadura para favorecer la digitalización, la modernización y el crecimiento de autónomos y pymes, así como para reforzar la posición del ecosistema empresarial regional ante nuevos retos tecnológicos y de mercado.
Dónde consultar la convocatoria
La información completa sobre esta línea de ayudas está disponible en la web de Extremadura Empresarial, habilitada por la Junta para detallar las condiciones de la convocatoria, las inversiones subvencionables y la tramitación de las solicitudes.
- La plaza Mayor de Cáceres se transforma: ya está en pie el escenario del estreno del centenario del Gran Teatro
- Un pueblo de Cáceres de 380 habitantes celebra el primer concurso de hamburguesas del norte de la provincia
- Hospitalización a domicilio en Plasencia: un nuevo modelo asistencial para atender a pacientes en casa
- Un piromusical inaugura la programación especial del centenario del Gran Teatro cacereño
- Del covid a los 65: el traumatólogo cacereño Alejo Leal celebra su cumpleaños con humor y sin intención de jubilarse
- Muere Lorenzo Díaz 'Chipi', director deportivo del Cáceres
- THESILO: el proyecto que convertirá silos de grano de Torremocha en sistemas de almacenamiento de energía térmica
- Una polémica por las palmas de la procesión de 'La Borriquita' en Plasencia llega al pleno municipal