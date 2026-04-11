Extremadura abre hasta el 22 de mayo ayudas de hasta el 50% para que autónomos y pymes modernicen su maquinaria

La Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, a través de la Dirección General de Empresa, ha celebrado este viernes un seminario dirigido a autónomos, pequeñas y medianas empresas y profesionales del ámbito empresarial extremeño con el objetivo de dar a conocer las ayudas a fondo perdido para la modernización mediante la adquisición de maquinaria y herramientas.

La subvención podrá alcanzar hasta el 50% del gasto subvencionable en inversiones comprendidas entre 1.000 y 25.000 euros. La directora general de Empresa, Celina Pérez Casado, ha detallado los aspectos clave de la convocatoria, desde las actuaciones que pueden acogerse a esta financiación hasta los requisitos de acceso y el procedimiento de solicitud. La administración autonómica ha precisado además que el plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 22 de mayo.

Pérez Casado ha señalado que "estas ayudas están diseñadas para facilitar que autónomos y pequeñas y medianas empresas puedan afrontar inversiones estratégicas que les permitan modernizar sus procesos, incorporar tecnología y mejorar su posicionamiento en el mercado".

Qué inversiones podrán financiarse

El programa contempla inversiones en bienes de equipo, maquinaria y herramientas directamente ligadas a la actividad de autónomos y pymes. El objetivo, según la Junta, es favorecer la actualización de procesos, la incorporación de tecnología y la mejora de la capacidad productiva en distintos sectores de la economía extremeña.

Entre los ejemplos citados por la administración figuran la compra de maquinaria especializada, como equipos de impresión 3D aplicados al ámbito sanitario, bordadoras industriales orientadas al incremento de producción u hornos de última generación. También se incluyen soluciones para mejorar la trazabilidad de los productos, como equipos de marcaje industrial, así como equipamiento técnico para sectores concretos, entre ellos elevadores y sistemas de diagnóstico en automoción.

La relación de actuaciones abarca igualmente inversiones en equipamiento avanzado para actividades vinculadas a la salud y el bienestar. En ese apartado aparecen dispositivos de radiofrecuencia para medicina estética y rehabilitación, además de maquinaria destinada al sector de la construcción o equipos de radiodiagnóstico y ecografía para centros sanitarios.

Objetivo: ganar competitividad en Extremadura

La Junta sostiene que este tipo de actuaciones contribuye a impulsar la innovación empresarial, mejorar la eficiencia operativa y facilitar la adaptación del tejido productivo a nuevos entornos tecnológicos y de mercado.

Pérez Casado ha afirmado que "la modernización del tejido empresarial es un elemento fundamental para avanzar hacia un modelo productivo más competitivo, innovador y sostenible en Extremadura".

La convocatoria se enmarca en las políticas de apoyo al tejido empresarial impulsadas por la Junta de Extremadura para favorecer la digitalización, la modernización y el crecimiento de autónomos y pymes, así como para reforzar la posición del ecosistema empresarial regional ante nuevos retos tecnológicos y de mercado.

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Dónde consultar la convocatoria

La información completa sobre esta línea de ayudas está disponible en la web de Extremadura Empresarial, habilitada por la Junta para detallar las condiciones de la convocatoria, las inversiones subvencionables y la tramitación de las solicitudes.