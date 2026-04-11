La telemetría gana peso en la Fórmula 1: “Los datos pueden suponer un 80% de rendimiento”

La telemetría y la analítica de datos se han consolidado como un factor decisivo en el rendimiento en la Fórmula 1, hasta el punto de que “los datos pueden suponer el 80 por ciento del rendimiento” en competición, según expertos. Así lo ha puesto de manifiesto en una jornada formativa celebrada este jueves en la Universidad de Extremadura (UEx) la responsable de Cloud e Inteligencia Artificial (IA) de Oracle en Extremadura, Carolina Díaz.

La actividad, en el edificio Institutos Universitarios de Investigación, ha reunido a unos 160 estudiantes de toda la región en el campus de Cáceres, en una sesión que ha combinado análisis de datos, IA y simulación aplicada al deporte, con especial foco en la alta competición.

Simulación y análisis en tiempo real

La responsable de Oracle ha explicado, en declaraciones a EFE, que el simulador utilizado en la jornada está conectado a la nube y reproduce en tiempo real el comportamiento del vehículo, generando datos que pueden analizarse con herramientas de analítica avanzada.

Díaz ha afirmado que “los datos son críticos a la hora de tener una visión global de la situación del contexto” y ha subrayado que en la actualidad “el piloto sigue teniendo un papel fundamental, pero los datos juegan un rol clave y decisivo”.

La directiva ha señalado, además, que el ecosistema de la Fórmula 1 se basa en un trabajo de equipo en el que el análisis de datos es “determinante” y donde los sistemas de telemetría permiten ajustar decisiones en tiempo real. En este contexto, ha apuntado que los equipos utilizan herramientas similares a las de escuderías como Red Bull Racing, donde el análisis de rendimiento se aplica también a pilotos como Max Verstappen.

La jornada ha incluido además una experiencia con simuladores profesionales de conducción, en la que los estudiantes han podido comparar sus vueltas mediante métricas de rendimiento y visualización de datos en tiempo real.

La UEx acerca la tecnología al deporte

Por su parte, el vicerrector de Transformación Digital de la UEx, Javier Berrocal, ha explicado a EFE que el evento se centra en “la aplicación de la tecnología a distintos dominios, principalmente en eventos deportivos” y en cómo herramientas de análisis permiten acercar al entorno académico dinámicas propias del deporte profesional.

Berrocal ha señalado que la jornada muestra “cómo se recogen los datos y cómo se analiza la telemetría para intentar identificar cómo ser mejor en un determinado deporte”, con especial atención a la Fórmula 1 y a la toma de decisiones en tiempo real.

En este sentido, ha añadido que la tecnología permite “aplicar aplicaciones de una forma más simple, que antes se realizaban en varios meses, ahora se pueden hacer en unas horas y en unos días”, en referencia al impacto de la IA en los procesos de análisis.

Según ha destacado, estos sistemas permiten entender “cómo en la Fórmula 1 se analizan los datos y cómo esos datos están dispuestos en un tiempo real para que se puedan tomar decisiones”, especialmente en aspectos como la estrategia de carrera o el rendimiento por vuelta.

'Drone Soccer' y empleo

Asimismo, el programa ha incorporado una actividad de 'Drone Soccer', una disciplina emergente en la que los participantes pilotan drones en competición, con un enfoque basado en la precisión, el control y la toma de decisiones en tiempo real.

Berrocal ha destacado además que el uso de la IA será “clave” en el mercado laboral y ha asegurado que “todos van a tener que utilizarla y todos tienen que saber cómo utilizarla”, al tratarse de una tecnología transversal en sectores como la ingeniería, la salud o el deporte.