Astroturismo extremeño toca el cielo en Trevejo: clases entre las estrellas

En las noches despejadas de Trevejo, cuando el silencio de la Sierra de Gata envuelve las murallas del pequeño pueblo y apenas hay luces que compitan con el firmamento, el cielo parece más grande que en cualquier otro lugar. Allí, bajo una bóveda salpicada de estrellas, un pequeño grupo de personas escucha cómo les explican dónde está Saturno, cómo reconocer las constelaciones o por qué la Vía Láctea cruza el cielo como una cicatriz luminosa. No es una escena excepcional: ocurre todas las semanas.

Aficionados, curiosos y amantes de la ciencia participan en clases y observaciones astronómicas organizadas en este pequeño enclave cacereño. Sin importar la edad, incluso los más jóvenes comienzan a sentirse atraídos por el proyecto. La iniciativa forma parte de un creciente movimiento de divulgación científica que está encontrando en el cielo limpio de la Sierra de Gata un aliado excepcional.

El fenómeno tiene incluso nombre: astroturismo. Y en lugares como Trevejo comienza a consolidarse como una actividad capaz de combinar ciencia, educación y desarrollo rural.

La ubicación de la Sierra de Gata y su escasa contaminación lumínica convierten a la zona en un escenario ideal para la observación astronómica. Lejos de las grandes ciudades, el cielo nocturno mantiene aquí una oscuridad que permite distinguir con claridad la Vía Láctea, constelaciones completas o lluvias de estrellas.

Ese potencial es el que impulsa proyectos divulgativos como Escuela del Cielo de Daniel González y el astrónomo y educador Nicolás Cahen, vinculado a la Escuela Canopea, una iniciativa educativa que acerca la astronomía al público general. Junto con María López de Astrogata, organizan cada verano 'El Festival de las estrellas'.

Según explica Daniel González, el interés por aprender sobre el cielo está creciendo de forma notable. Personas de diferentes edades participan en actividades que combinan explicaciones teóricas con observación directa a través de telescopios. El objetivo es sencillo pero ambicioso: enseñar a mirar el cielo con conocimiento.

“Muchas personas han visto siempre las estrellas, pero nunca les han explicado qué están viendo realmente”, explica Daniel González. Las sesiones permiten reconocer constelaciones, comprender el movimiento de los planetas o interpretar fenómenos astronómicos que, sin guía, pasan desapercibidos.

Clases entre estrellas

Las actividades no se limitan a una observación puntual. En Sierra de Gata se está desarrollando un pequeño proyecto educativo que apuesta por la continuidad. Cabe recalcar que están en proceso de ser reconocidos como Destino Starlight. Cada semana, los participantes vuelven a reunirse para seguir aprendiendo sobre el firmamento.

Las clases se han convertido en un espacio de encuentro para vecinos de la comarca y visitantes interesados en la astronomía. La experiencia mezcla ciencia, naturaleza y una forma distinta de descubrir el territorio.

En muchos casos, quienes acuden lo hacen atraídos por la curiosidad inicial de observar el cielo, pero terminan profundizando en conceptos científicos y adquiriendo herramientas para interpretar lo que ocurre en el universo.

Este tipo de iniciativas, además, empieza a despertar interés turístico. Cada vez más viajeros buscan lugares con cielos oscuros donde poder observar estrellas, planetas o fenómenos astronómicos. Para territorios rurales con baja contaminación lumínica, como buena parte de Extremadura, esto supone una oportunidad emergente.

Nicolás Cahen habla mientras el resto del aula escucha atentamente. / Cedida

La cita del eclipse

Ese interés tiene ahora una fecha marcada en el calendario: el 12 de agosto de 2026, cuando un eclipse solar recorrerá la península ibérica y se convertirá en uno de los grandes eventos astronómicos de la década en Europa.

El fenómeno atraerá a miles de aficionados, científicos y fotógrafos de todo el mundo, y España será uno de los mejores lugares para observarlo.

En Extremadura el eclipse será visible, aunque no en su totalidad. Para contemplar la fase total —cuando la Luna cubre completamente el Sol— será necesario desplazarse a otras zonas de la península situadas dentro de la franja de totalidad. Como Daniel González y compañía, que se tendrán que desplazar hasta La Rioja.

Aun así, el acontecimiento está generando un notable interés entre el público y sirve como puerta de entrada para muchas personas que se acercan por primera vez a la astronomía. Los divulgadores de Sierra de Gata consideran que este tipo de eventos son una oportunidad excepcional para despertar la curiosidad científica y fomentar el conocimiento del cielo.

Un proyecto en crecimiento

Mientras el eclipse centra la atención mediática, las iniciativas locales siguen avanzando. La escuela y las actividades de divulgación astronómica vinculadas a este proyecto siguen creciendo con el objetivo de reforzar su papel dentro de la oferta educativa y cultural de la región. Para sus impulsores, el objetivo va más allá de organizar observaciones puntuales. La idea es consolidar un espacio estable de aprendizaje donde cualquier persona pueda acercarse a la astronomía sin necesidad de conocimientos previos.

Trevejo reúne muchas de las condiciones que buscan estos visitantes: oscuridad, paisaje, patrimonio y silencio. Un escenario perfecto para detenerse, apagar las luces y redescubrir algo que durante siglos formó parte de la vida cotidiana: la simple costumbre de mirar hacia arriba.

Porque, cuando se apagan las luces y las constelaciones aparecen con nitidez sobre la sierra, basta con levantar la mirada para comprender que uno de los mayores espectáculo de la naturaleza siempre ha estado allí arriba.