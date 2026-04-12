De no saber cocinar a subcampeona de España: la historia de la chef extremeña Rocío Maya

En muchas casas de Extremadura, las recetas han nacido de la necesidad y de la memoria. Platos humildes elaborados con lo que había a mano, que durante generaciones alimentaron a quienes trabajaban la tierra. De ese mismo espíritu surge la tapa con la que la cocinera extremeña Rocío Maya ha logrado el segundo puesto en el campeonato nacional ‘Destapa las legumbres–Tierra de sabor’, celebrado en Valladolid.

Su propuesta, titulada ‘Destapa la merendola’, supone un homenaje directo a la vida en el campo. La elaboración parte de un ingrediente sencillo, el garbanzo, y se construye a partir de un guiso acompañado de consomé y envuelto en hojaldre con harina de garbanzo. Un plato que reinterpreta las comidas tradicionales que agricultores y ganaderos llevaban consigo cuando salían a trabajar.

«La idea era rendir homenaje a la agricultura y a las personas que trabajan en el campo», explica la cocinera, que reconoce que el premio ha sido uno de los más emocionantes de su carrera. El certamen reunió a representantes de toda España y se celebró coincidiendo con el Día Mundial de las Legumbres. En total participaron 42 cocineros en la fase previa, de los que finalmente se seleccionó a un finalista por cada comunidad autónoma.

La tapa presentada por Rocío Maya parte de una imagen muy concreta: la de los trabajadores del campo que, de madrugada, salían a sus labores con una merienda sencilla preparada en casa. «Cuando vas al campo a trabajar o a recoger setas siempre te llevas algo para comer», comenta. «Se comía sentado en una piedra, algo sencillo, pero muy reconfortante».

Ese recuerdo fue el punto de partida de una receta que combina tradición e innovación. El plato utiliza garbanzos y partes menos nobles del cerdo ibérico —como morro o panceta—, ingredientes que históricamente han formado parte de la cocina popular.

«Queríamos reivindicar esos productos humildes que siempre han estado presentes en nuestras cocinas», señala la chef. El resultado es una elaboración que mezcla técnicas contemporáneas con sabores profundamente arraigados en la gastronomía extremeña.

Una cocina con identidad extremeña

La identidad del territorio constituye una de las bases de la cocina que Rocío Maya desarrolla en su restaurante, La Taberna de Noa, ubicado en la localidad pacense de Fuentes de León. El establecimiento apuesta por una cocina que combina tradición y creatividad, siempre apoyada en el producto de cercanía.

El cerdo ibérico, muy presente en la dehesa que rodea al municipio, ocupa un lugar destacado en sus platos. También lo hacen otros ingredientes vinculados al territorio, desde las hierbas aromáticas hasta productos amparados por denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas de Extremadura.

«Intentamos trabajar siempre con productos de aquí», explica la chef. «Nuestra cocina tiene mucha identidad. Partimos de la tradición, pero intentamos darle un toque innovador». Esa filosofía se refleja tanto en los platos del restaurante como en las propuestas que presentan en concursos gastronómicos.

Rocío Maya prepara un plato en una competición. / Cedida

Una crisis que cambió todo

La trayectoria de Rocío Maya en la gastronomía no fue un camino previsto. Antes de dedicarse a la cocina trabajó durante años en otros sectores, como una fábrica de jamones y embutidos. Fue tras quedarse sin empleo, debido a la crisis, cuando decidió abrir junto a su pareja, Luis Miguel Gómez, un pequeño local de un antiguo negocio familiar. A partir de ese momento comenzó a formarse en cocina. Realizó estudios básicos en la Escuela de Hostelería de Monesterio y, desde entonces, ha continuado aprendiendo de forma autodidacta.

«Yo no sabía cocinar cuando me fui a vivir con mi pareja», recuerda entre risas. «Nunca me había gustado demasiado, pero cuando empecé descubrí que era mi pasión». Con el tiempo, aquel pequeño establecimiento evolucionó hasta convertirse en un restaurante reconocido dentro del panorama gastronómico extremeño.

A lo largo de los últimos años, Rocío Maya y Luis Miguel Gómez han participado en numerosos certámenes gastronómicos nacionales, acumulando premios y reconocimientos. Entre ellos destacan varios galardones en concursos de cocina con productos emblemáticos como el cerdo ibérico, el tomate o la ternera retinta, además de diferentes distinciones en certámenes de tapas.

El restaurante cuenta con un Solete de la Guía Repsol, reconocimiento que distingue a establecimientos con una propuesta gastronómica destacada. Para la cocinera, los concursos son también una forma de aprendizaje. «En estos certámenes conoces a otros cocineros, intercambias ideas y aprendes muchísimo», explica. «Eso luego se refleja en la cocina del restaurante».

El valor de los productos humildes

El segundo premio obtenido en Valladolid vuelve a poner el foco en uno de los pilares de su cocina: el valor de los productos sencillos. Las legumbres, protagonistas del certamen nacional, forman parte de una tradición culinaria que durante décadas ha sido esencial en la dieta mediterránea.

Sin embargo, su presencia en la cocina contemporánea ha ido disminuyendo en muchos hogares. «Iniciativas como este concurso ayudan a recuperar ingredientes que siempre han sido fundamentales en nuestra gastronomía», destaca la cocinera.

Destapa la Merendola. / Cedida

Un reconocimiento para un pequeño pueblo

El reconocimiento también tiene un impacto positivo en la visibilidad del restaurante y de su localidad. Fuentes de León, con poco más de dos mil habitantes, ha ido ganando presencia en el mapa gastronómico gracias al trabajo de establecimientos como La Taberna de Noa «Para un pueblo pequeño, estos premios ayudan mucho», explica Rocío Maya. «Te dan a conocer y hacen que más gente se anime a venir».

Mientras tanto, la cocinera continúa trabajando en nuevos proyectos y participa en concursos que le permiten seguir desarrollando su creatividad culinaria. Porque, como demuestra su última tapa premiada, ‘Destapa la merendola’, incluso las recetas más humildes pueden convertirse en alta cocina cuando se combinan tradición, memoria y auténtica pasión por el producto.