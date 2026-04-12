La etapa de 0 a 3 años en Extremadura exige mejores salarios, menos alumnos por aula y empleo estable

La etapa de 0 a 3 años en Extremadura ha vuelto a poner sobre la mesa sus principales reclamaciones: mejores salarios, una reducción del número de alumnos por aula, más estabilidad laboral y una equiparación de condiciones entre centros. CCOO Enseñanza Extremadura ha trasladado el malestar existente en el sector y ha advertido de que la precariedad que arrastran muchas profesionales acaba repercutiendo directamente en la calidad educativa.

En un comunicado, el sindicato ha señalado que las trabajadoras que sostienen este servicio esencial vienen denunciando desde hace años una realidad marcada por la precariedad laboral, la desigualdad entre centros y la falta de una planificación estructural suficiente para garantizar una atención adecuada en una etapa que considera clave para el desarrollo infantil.

Sueldos, ratios y estabilidad

Entre las principales demandas, CCOO Enseñanza Extremadura ha situado la mejora urgente de las condiciones laborales y salariales. Según ha expuesto, en el sector siguen dándose situaciones de inestabilidad, parcialidad no deseada y retribuciones que no se corresponden con la responsabilidad educativa asumida por las profesionales.

Junto a ello, el sindicato ha reclamado una reducción de ratios y una mejora de las condiciones organizativas en las aulas. A su juicio, la configuración actual de muchos espacios dificulta seriamente el desarrollo de una práctica educativa adecuada, adaptada a las necesidades del alumnado y respetuosa con los tiempos y ritmos de la infancia.

También ha insistido en la necesidad de reforzar la estabilidad en el empleo mediante procesos de consolidación que eviten la rotación constante de plantillas y permitan construir proyectos educativos más sólidos en los centros.

Desigualdad entre centros

Otro de los ejes que ha subrayado la organización sindical ha sido la necesidad de homogeneizar las condiciones entre centros para evitar desigualdades en función de la titularidad o del modelo de gestión.

En esta misma línea, CCOO ha defendido el reconocimiento efectivo del carácter educativo de esta etapa y ha reclamado avanzar hacia la integración plena del ciclo de 0 a 3 años en el sistema educativo, con los recursos humanos y materiales necesarios y con un mayor reconocimiento profesional del personal que trabaja en él.

El sindicato ha remarcado que la precariedad "no solo afecta a las trabajadoras y trabajadores, sino que repercute directamente en la calidad del servicio que se presta".

Movilizaciones y negociación

Ante esta situación, CCOO Enseñanza Extremadura ha anunciado que apoyará activamente las concentraciones y movilizaciones impulsadas por el sector, al entender que son una respuesta legítima ante la falta de avances reales.

No obstante, la organización ha considerado imprescindible abrir un proceso de negociación "serio, estable y con voluntad política" que permita traducir estas reivindicaciones en medidas concretas sin prolongar innecesariamente el desgaste del colectivo.

El sindicato ha reiterado además su compromiso con la negociación colectiva como herramienta fundamental para mejorar las condiciones laborales en el conjunto de la Educación Infantil de 0 a 3 años, aunque ha defendido también la movilización cuando esta resulte necesaria.

CCOO Enseñanza Extremadura ha advertido de que el primer ciclo de Infantil no puede seguir siendo "el eslabón débil del sistema educativo" y ha subrayado que garantizar condiciones dignas para quienes trabajan en esta etapa supone, en última instancia, garantizar también el derecho a una educación de calidad desde los primeros años de vida.